Γιατί έκλεισε νωρίτερα το σχέδιο για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες - Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έκαναν αίτηση

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακοίνωσε η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός των αιτήσεων που μπορούσαν να υποβληθούν καθοριζόταν από τους όρους του σχεδίου.

Η αρχική προθεσμία είχε οριστεί για τις 20 Δεκεμβρίου 2026, ωστόσο η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων τερματίστηκε νωρίτερα, καθώς συμπληρώθηκε το προβλεπόμενο όριο.

Η εξέλιξη αφορά νοικοκυριά που επιθυμούσαν να εγκαταστήσουν ή να αντικαταστήσουν ηλιακό σύστημα για την παραγωγή ζεστού νερού, αξιοποιώντας την οικονομική ενίσχυση που προσφερόταν μέσω του σχεδίου.

Η χορηγία ανέρχεται στα €500 ανά κατοικία για τη γενική κατηγορία, ενώ μπορεί να φτάσει τα €900 για κατοικίες σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Για την κατηγορία που αφορά ευάλωτα νοικοκυριά προβλέπεται επίσης χορηγία €900, υπό τους όρους του σχεδίου.

Το κλείσιμο της διαδικασίας, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι όλες οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί ή ότι η καταβολή των χρημάτων θα γίνει αυτόματα. Για όσους πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση, υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει το Ταμείο.

Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ταμείου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το «Σχέδιο Χορηγιών για Ηλιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού σε Κατοικίες 2026» έχει τερματιστεί λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου αριθμού αιτήσεων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες, με ξεχωριστές προϋποθέσεις και ποσά χορηγίας. Η κατηγορία Η1 αφορά τη γενική κατηγορία αιτητών, ενώ η Η2 αφορά ευάλωτα νοικοκυριά.

Το Ταμείο δημοσίευσε αριθμό 1.606 αιτήσεων για την κατηγορία Η1 και 395 για την κατηγορία Η2. Οι δύο αριθμοί αθροίζονται σε 2.001, παρότι η ανακοίνωση αναφέρεται σε συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των 2.000 αιτήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι συγκεκριμένοι αριθμοί θα πρέπει να διασταυρωθούν με το Ταμείο πριν από την αναπαραγωγή τους ως οριστικού συνολικού αριθμού.

Σε κάθε περίπτωση, το βασικό δεδομένο παραμένει ότι η υποβολή νέων αιτήσεων έχει τερματιστεί. Όσοι έχουν ήδη προχωρήσει στην υποβολή θα πρέπει να επικεντρωθούν στην πορεία της δικής τους αίτησης και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σχέδιο.

Τι πρέπει να ελέγξουν όσοι υπέβαλαν αίτηση

Το πρώτο βήμα για τους αιτητές είναι να επιβεβαιώσουν ότι η αίτησή τους έχει υποβληθεί οριστικά και να διατηρήσουν την επιβεβαίωση και τα σχετικά στοιχεία.

Η απλή έναρξη συμπλήρωσης μιας αίτησης ή η προσωρινή αποθήκευσή της δεν πρέπει να συγχέεται με την οριστική υποβολή. Παράλληλα, η οριστική υποβολή δεν ισοδυναμεί με έγκριση της χορηγίας.

Οι αιτητές θα πρέπει να παρακολουθούν την ηλεκτρονική επικοινωνία τους και τις ενημερώσεις που ενδέχεται να λάβουν από το Ταμείο. Σε περίπτωση που ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες.

Εξίσου σημαντικό είναι να διατηρούν τις προσφορές, τα τιμολόγια και τα τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού που αφορά η επένδυσή τους. Τα έγγραφα αυτά είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση των στοιχείων της αίτησης και θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Η προέγκριση πριν από τις εργασίες

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο στάδιο πριν από την εγκατάσταση του συστήματος.

Οι όροι του σχεδίου προβλέπουν ότι πρέπει να εξασφαλίζεται προέγκριση πριν από την εγκατάσταση, καθώς η έναρξη εργασιών πριν από αυτήν αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης.

Επομένως, όσοι έχουν υποβάλει αίτηση δεν θα πρέπει να θεωρήσουν ότι μπορούν να προχωρήσουν αμέσως στην εγκατάσταση μόνο και μόνο επειδή ολοκλήρωσαν τη διαδικασία υποβολής. Θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν λάβει την απαιτούμενη ενημέρωση από το Ταμείο και ότι πληρούνται οι όροι για να προχωρήσει η επένδυση.

Η διάκριση ανάμεσα στην υποβολή, την προέγκριση και την τελική ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι ουσιαστική, καθώς κάθε στάδιο συνοδεύεται από συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Ποιοι ηλιακοί θερμοσίφωνες επιδοτούνται

Η χορηγία αφορά την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος παραγωγής ζεστού νερού. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιλαμβάνονται τόσο ο κύλινδρος ζεστού νερού όσο και τα ηλιακά πλαίσια.

Δεν επιχορηγείται η αντικατάσταση μόνο του κυλίνδρου ή μόνο των ηλιακών πλαισίων. Συνεπώς, όσοι έχουν υποβάλει αίτηση θα πρέπει να ελέγξουν ότι η επένδυση που δηλώθηκε αφορά ολοκληρωμένο σύστημα και όχι μεμονωμένο εξάρτημα.

Επιπλέον, ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί πρέπει να περιλαμβάνεται στον κατάλογο επιλέξιμου εξοπλισμού του Ταμείου. Η απαίτηση αφορά τόσο τους κυλίνδρους ζεστού νερού όσο και τα ηλιακά πλαίσια.

Οι εργασίες πρέπει, επίσης, να πραγματοποιούνται από συμμετέχοντα εγκαταστάτη της αντίστοιχης κατηγορίας. Για τον λόγο αυτό, πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, οι αιτητές θα πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι ο εγκαταστάτης και ο εξοπλισμός πληρούν τις απαιτήσεις του σχεδίου.

Η αγορά ενός συστήματος που δεν ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή η εγκατάστασή του από μη επιλέξιμο εγκαταστάτη μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αξιολόγηση της αίτησης.

Ποιοι δικαιούνται χορηγία €500 και ποιοι €900

Το ποσό της χορηγίας εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία εντάσσεται η αίτηση.

Για τη γενική κατηγορία Η1 προβλέπεται ποσό €500 ανά αίτηση και κατοικία. Για κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, το ποσό αυξάνεται στα €900, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Για την κατηγορία Η2, η οποία αφορά ευάλωτα νοικοκυριά, προβλέπεται χορηγία €900 ανά αίτηση και κατοικία, με βάση τους όρους που διέπουν τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η χορηγία δεν αποτελεί αυτόματη καταβολή προς κάθε πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση. Η έγκριση προϋποθέτει ότι ο αιτητής, η κατοικία, ο εξοπλισμός και η διαδικασία εγκατάστασης ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σχεδίου.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ο αιτητής είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής κατηγορίας.

Ποιες κατοικίες μπορούν να ενταχθούν

Το σχέδιο αφορά υφιστάμενες κατοικίες για τις οποίες η αίτηση έκδοσης άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Παράλληλα, τα υποστατικά πρέπει να υφίστανται και να χρησιμοποιούνται νόμιμα ως κατοικίες, ενώ προβλέπονται περιορισμοί ως προς τη χρήση τους και τη σύνδεσή τους με οικονομική δραστηριότητα.

Στη γενική κατηγορία Η1, δικαιούχοι μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν την αντίστοιχη επένδυση. Δεν είναι απαραίτητο ο αιτητής να είναι ο ιδιοκτήτης της κατοικίας ούτε να βρίσκεται στο όνομά του ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος.

Ωστόσο, τα τιμολόγια που αφορούν την επένδυση πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του αιτητή. Πρόκειται για βασική προϋπόθεση που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από όσους προχωρούν στην αγορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Για την κατηγορία Η2 ισχύουν ειδικότερες απαιτήσεις που συνδέονται με την ιδιότητα του ευάλωτου καταναλωτή και τη χρήση της κατοικίας ως κύριου και μόνιμου χώρου διαμονής.

Τι γίνεται με όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση

Για τα νοικοκυριά που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση, ο τερματισμός της διαδικασίας σημαίνει ότι δεν μπορούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο σχέδιο μέσω νέας αίτησης.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να εξετάσουν άλλες δυνατότητες ενεργειακής αναβάθμισης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα σχέδια για τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις.

Μία από τις επιλογές που αναμένεται να εξεταστούν είναι το σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», για το οποίο έχει ανακοινωθεί ως ημερομηνία έναρξης η 20ή Οκτωβρίου 2026, στις 09:00.

Το συγκεκριμένο σχέδιο είναι διαφορετικό από εκείνο των ηλιακών συστημάτων ζεστού νερού. Δεν αφορά αποκλειστικά την αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, αλλά ευρύτερες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.

Μεταξύ των προϋποθέσεων που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνονται η ύπαρξη αρχικού πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και η επίτευξη του προβλεπόμενου στόχου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 60%.

Επομένως, όσοι δεν πρόλαβαν το σχέδιο για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες θα πρέπει να εξετάσουν τον οδηγό του νέου προγράμματος, ώστε να διαπιστώσουν αν η κατοικία τους είναι επιλέξιμη και ποιες παρεμβάσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Πού μπορούν να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι

Οι αιτητές που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση, αλλά και όσοι ενδιαφέρονται για μελλοντικά σχέδια, μπορούν να ανατρέχουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας, στο resecfund.org.cy.

Εκεί είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τους όρους του σχεδίου, τις κατηγορίες αιτητών, τα ποσά χορηγίας, τους επιλέξιμους εγκαταστάτες και τον εξοπλισμό.

Το βασικό σημείο για όσους πρόλαβαν είναι να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους, να τηρούν τις οδηγίες του Ταμείου και να μην προχωρούν σε εργασίες πριν από την απαιτούμενη προέγκριση. Για όσους έμειναν εκτός, το επόμενο βήμα είναι να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα προγράμματα και να ελέγξουν τις προϋποθέσεις πριν αναλάβουν οποιαδήποτε δαπάνη.