Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

 17.10.2026 - 07:41
«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη έντεκα προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και τροχαία αδικήματα.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 667 οχήματα και ελέγχθηκαν 925 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν  έλεγχοι σε 57 υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 8 καταγγελίες. 

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 353 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 26 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 84 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 18 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 388 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 28 καταγγελίες, καθώς και 6 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ με ένα θετικό αποτέλεσμα. 

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 18χρονος μοτοσικλετιστής - Συγκρούστηκε με λεωφορείο
Αναστάτωση σε πτήση: Νεαρός κατέληξε με χειροπέδες - Τι συνέβη
Έρχεται κακοκαιρία; Πότε να αναμένουμε βροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Το ήξερες; Κι όμως, στην Κύπρο τα παιδιά πήγαιναν σχολείο και το Σάββατο - Πότε άλλαξε αυτό;
Γιατί έκλεισε νωρίτερα το σχέδιο για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες - Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έκαναν αίτηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα δεδομένα στην υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού 16χρονου - Άλλος ένας ανήλικος συνελήφθη

 17.10.2026 - 07:35
Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο 17 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Τα παράξενα όνοματα που έχουν την τιμητική τους

 17.10.2026 - 07:52
Στην Πύλα απόψε Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν - Το μήνυμα πίσω από την κοινή τους παρουσία

Στην Πύλα απόψε Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν - Το μήνυμα πίσω από την κοινή τους παρουσία

Το παρών τους στο 6ο Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης στην Πύλα, θα δώσουν στις επτά απόψε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Πύλα απόψε Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν - Το μήνυμα πίσω από την κοινή τους παρουσία

Στην Πύλα απόψε Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν - Το μήνυμα πίσω από την κοινή τους παρουσία

  •  17.10.2026 - 07:24
Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις υπόσχεται η μεταρρύθμιση - Ποιοι θα ενισχυθούν περισσότερο, η διαβεβαίωση του Υπ. Εργασίας

Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις υπόσχεται η μεταρρύθμιση - Ποιοι θα ενισχυθούν περισσότερο, η διαβεβαίωση του Υπ. Εργασίας

  •  17.10.2026 - 10:28
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 18χρονος μοτοσικλετιστής - Συγκρούστηκε με λεωφορείο

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 18χρονος μοτοσικλετιστής - Συγκρούστηκε με λεωφορείο

  •  17.10.2026 - 09:04
Γιατί έκλεισε νωρίτερα το σχέδιο για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες - Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έκαναν αίτηση

Γιατί έκλεισε νωρίτερα το σχέδιο για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες - Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έκαναν αίτηση

  •  17.10.2026 - 07:19
Το ήξερες; Κι όμως, στην Κύπρο τα παιδιά πήγαιναν σχολείο και το Σάββατο - Πότε άλλαξε αυτό;

Το ήξερες; Κι όμως, στην Κύπρο τα παιδιά πήγαιναν σχολείο και το Σάββατο - Πότε άλλαξε αυτό;

  •  17.10.2026 - 07:21
Δέμα με «περιεχόμενο έκπληξη» στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δύο συλλήψεις - Δείτε φωτογραφίες

Δέμα με «περιεχόμενο έκπληξη» στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δύο συλλήψεις - Δείτε φωτογραφίες

  •  17.10.2026 - 09:45
Στιγμές τρόμου για 51χρονο στη Λευκωσία - Στις φλόγες το όχημα του, ζημιές σε άλλο αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα του

Στιγμές τρόμου για 51χρονο στη Λευκωσία - Στις φλόγες το όχημα του, ζημιές σε άλλο αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα του

  •  17.10.2026 - 09:32
Εφιάλτης για διανομέα φαγητού στη Λεμεσό - Του άρπαξαν το κινητό, τον έριξαν στο έδαφος και τον λήστεψαν

Εφιάλτης για διανομέα φαγητού στη Λεμεσό - Του άρπαξαν το κινητό, τον έριξαν στο έδαφος και τον λήστεψαν

  •  17.10.2026 - 09:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα