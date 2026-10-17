Εορτολόγιο 17 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Τα παράξενα όνοματα που έχουν την τιμητική τους

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τα ονόματα που έχουν την ονομαστική τους εορτή σήμερα είναι τα εξής:
Αντίγονος
Ευπρέπιος, Ευπρέπειος, Ευπρεπής
Ευπρεπία
* Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να γιορτάζουν και όσοι φέρουν το όνομα Ωσηέ.
Παγκόσμιες Ημέρες
Παράλληλα, η 17η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί και τιμάται διεθνώς για συγκεκριμένους κοινωνικούς και υγειονομικούς σκοπούς. Ειδικότερα, σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας, η Παγκόσμια Ημέρα Μυοσκελετικού Τραύματος, καθώς και η Παγκόσμια Ημέρα υπέρ των κακοποιημένων παιδιών.