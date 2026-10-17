Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕορτολόγιο 17 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Τα παράξενα όνοματα που έχουν την τιμητική τους
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο 17 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Τα παράξενα όνοματα που έχουν την τιμητική τους

 17.10.2026 - 07:52
Εορτολόγιο 17 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Τα παράξενα όνοματα που έχουν την τιμητική τους

Σήμερα Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Προφήτη Ωσηέ, του Αγίου Ανδρέα του Οσιομάρτυρα, καθώς και των Αγίων Αντιγόνου και Ευπρεπίου.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τα ονόματα που έχουν την ονομαστική τους εορτή σήμερα είναι τα εξής:

Αντίγονος
Ευπρέπιος, Ευπρέπειος, Ευπρεπής
Ευπρεπία

* Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να γιορτάζουν και όσοι φέρουν το όνομα Ωσηέ.

Παγκόσμιες Ημέρες

Παράλληλα, η 17η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί και τιμάται διεθνώς για συγκεκριμένους κοινωνικούς και υγειονομικούς σκοπούς. Ειδικότερα, σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας, η Παγκόσμια Ημέρα Μυοσκελετικού Τραύματος, καθώς και η Παγκόσμια Ημέρα υπέρ των κακοποιημένων παιδιών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 18χρονος μοτοσικλετιστής - Συγκρούστηκε με λεωφορείο
Αναστάτωση σε πτήση: Νεαρός κατέληξε με χειροπέδες - Τι συνέβη
Έρχεται κακοκαιρία; Πότε να αναμένουμε βροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Το ήξερες; Κι όμως, στην Κύπρο τα παιδιά πήγαιναν σχολείο και το Σάββατο - Πότε άλλαξε αυτό;
Γιατί έκλεισε νωρίτερα το σχέδιο για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες - Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έκαναν αίτηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

 17.10.2026 - 07:41
Επόμενο άρθρο

Ξεσπά η μητέρα της 13χρονης που κατήγγειλε γυμναστή στη Βούλα - «Την ακουμπούσε στη μέση και στα μπούτια»

 17.10.2026 - 08:14
Στην Πύλα απόψε Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν - Το μήνυμα πίσω από την κοινή τους παρουσία

Στην Πύλα απόψε Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν - Το μήνυμα πίσω από την κοινή τους παρουσία

Το παρών τους στο 6ο Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης στην Πύλα, θα δώσουν στις επτά απόψε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Πύλα απόψε Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν - Το μήνυμα πίσω από την κοινή τους παρουσία

Στην Πύλα απόψε Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν - Το μήνυμα πίσω από την κοινή τους παρουσία

  •  17.10.2026 - 07:24
Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις υπόσχεται η μεταρρύθμιση - Ποιοι θα ενισχυθούν περισσότερο, η διαβεβαίωση του Υπ. Εργασίας

Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις υπόσχεται η μεταρρύθμιση - Ποιοι θα ενισχυθούν περισσότερο, η διαβεβαίωση του Υπ. Εργασίας

  •  17.10.2026 - 10:28
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 18χρονος μοτοσικλετιστής - Συγκρούστηκε με λεωφορείο

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 18χρονος μοτοσικλετιστής - Συγκρούστηκε με λεωφορείο

  •  17.10.2026 - 09:04
Γιατί έκλεισε νωρίτερα το σχέδιο για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες - Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έκαναν αίτηση

Γιατί έκλεισε νωρίτερα το σχέδιο για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες - Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έκαναν αίτηση

  •  17.10.2026 - 07:19
Το ήξερες; Κι όμως, στην Κύπρο τα παιδιά πήγαιναν σχολείο και το Σάββατο - Πότε άλλαξε αυτό;

Το ήξερες; Κι όμως, στην Κύπρο τα παιδιά πήγαιναν σχολείο και το Σάββατο - Πότε άλλαξε αυτό;

  •  17.10.2026 - 07:21
Δέμα με «περιεχόμενο έκπληξη» στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δύο συλλήψεις - Δείτε φωτογραφίες

Δέμα με «περιεχόμενο έκπληξη» στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δύο συλλήψεις - Δείτε φωτογραφίες

  •  17.10.2026 - 09:45
Στιγμές τρόμου για 51χρονο στη Λευκωσία - Στις φλόγες το όχημα του, ζημιές σε άλλο αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα του

Στιγμές τρόμου για 51χρονο στη Λευκωσία - Στις φλόγες το όχημα του, ζημιές σε άλλο αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα του

  •  17.10.2026 - 09:32
Εφιάλτης για διανομέα φαγητού στη Λεμεσό - Του άρπαξαν το κινητό, τον έριξαν στο έδαφος και τον λήστεψαν

Εφιάλτης για διανομέα φαγητού στη Λεμεσό - Του άρπαξαν το κινητό, τον έριξαν στο έδαφος και τον λήστεψαν

  •  17.10.2026 - 09:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα