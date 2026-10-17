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ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπά η μητέρα της 13χρονης που κατήγγειλε γυμναστή στη Βούλα - «Την ακουμπούσε στη μέση και στα μπούτια»

 17.10.2026 - 08:14
Ξεσπά η μητέρα της 13χρονης που κατήγγειλε γυμναστή στη Βούλα - «Την ακουμπούσε στη μέση και στα μπούτια»

Για έναν υπέρμετρα «διαχυτικό» με τα παιδιά γυμναστή που δεν δίσταζε να θωπεύει τις ανήλικες μαθήτριες σε ευαίσθητα σημεία δήθεν για να τους δείξει τις ασκήσεις κάνει λόγο η μητέρα της 13χρονης η οποία κατήγγειλε τον καθηγητή που συνελήφθη την Πέμπτη στη Βούλα, ενώ όπως αναφέρει το παιδί της κλαίει και φοβάται να ξαναπάει στο σχολείο.

Μιλώντας στο protothema.gr η μητέρα περιγράφει το σοκ που έχει υποστεί η κόρη της από τις άσεμνες κινήσεις του καθηγητή ενώ τονίζει ότι αρκετά παιδιά έχουν αναφέρει την συμπεριφορά του 58χρονου η οποία δεν αρμόζει σε εκπαιδευτικό.

Για το επίμαχο περιστατικό που οδήγησε στην καταγγελία λέει «τους έδειχνε και καλά μια άσκηση στη γυμναστική και την ακουμπούσε στη μέση και στα μπούτια. Αισθάνθηκε άσχημα το παιδί εκείνη τη στιγμή και δεν μίλησε. Αλλά πήγε μετά στη διευθύντρια και εκείνη δεν έκανε τίποτα. Έχω ένα πληγωμένο παιδί που κλαίει και χτυπιέται» αναφέρει η μητέρα.

Στην συνέχεια όπως είπε μιλώντας στο protothema.gr «το παιδί μου κλαίει και φοβάται να ξαναπάει στο σχολείο. Ο ίδιος άνθρωπος έβαζε την κόρη μου να του κάνει "νυχάκια" για να χαλαρώσει. Να τον χαϊδεύει με τα νύχια της γιατί του άρεσε» κατέληξε.

Όπως ισχυρίζεται η μητέρα της ανήλικης, ο γυμναστής συχνά έδινε την κάρτα του σε μαθητές για να ψωνίζουν έχοντας αναπτύξει μια φιλική σχέση μαζί τους ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους.

«Έδινε την κάρτα του σε μαθητές για να ψωνίζουν. Τους έβαζε να του κάνουν θελήματα. Τα παιδιά μας κινδυνεύουν», επισημαίνει.

Protothema.gr

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