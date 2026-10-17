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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 18χρονος μοτοσικλετιστής - Συγκρούστηκε με λεωφορείο

 17.10.2026 - 09:04
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 18χρονος μοτοσικλετιστής - Συγκρούστηκε με λεωφορείο

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, 18χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε νέα οδική σύγκρουση, που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 12.20π.μ., ενώ ο 18χρονος οδηγούσε την μοτοσικλέτα του στην οδό Αδαμάντιου Κοραή, στο Παραλίμνι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκε με λεωφορείο που οδηγούσε 43χρονος. Ακολούθως η μοτοσικλέτα του 18χρονου, προσέκρουσε σε περιτοίχισμα οικίας.

Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει επισκληρίδιο αιμάτωμα και κατάγματα σπονδυλικής στήλης. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας του θεωρείται σοβαρή αλλά σταθερή.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης.

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