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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εφιάλτης για διανομέα φαγητού στη Λεμεσό - Του άρπαξαν το κινητό, τον έριξαν στο έδαφος και τον λήστεψαν

 17.10.2026 - 09:16
Εφιάλτης για διανομέα φαγητού στη Λεμεσό - Του άρπαξαν το κινητό, τον έριξαν στο έδαφος και τον λήστεψαν

Υπόθεση επίθεσης και ληστείας με θύμα διανομέα φαγητού, διερευνά η Αστυνομία, στη Λεμεσό, μετά από σχετική καταγγελία από 31χρονο.

Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, γύρω στις 10.15μ.μ. χθες, ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του, στην λεωφόρο Πάφου, τον προσέγγισαν δύο πρόσωπα, τα οποία επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και του έκλεψαν το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο είχε προσαρμοσμένο στο τιμόνι της μοτοσικλέτας του.

Ο 31χρονος ακολούθησε τους δράστες και στην προσπάθειά του να τους προσεγγίσει, ο συνοδηγός της μοτοσικλέτας, φέρεται να τον κλώτσησε, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος χωρίς να τραυματιστεί.

Ενώ ο παραπονούμενος βρισκόταν στο έδαφος, τρίτο πρόσωπο που επέβαινε σε άλλη μοτοσικλέτα και φαίνεται να ήταν μαζί με τους άλλους δύο δράστες, φέρεται να τον πλησίασε και να του έκλεψε χρηματικό ποσό που είχε στην κατοχή του. Ακολούθως οι δράστες εγκατέλειψαν τη σκηνή.

Μετά την καταγγελία, μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή όπου διενήργησαν εξετάσεις.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

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