Τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα: Ακρίβεια, ΓεΣΥ, Κυπριακό και έργα που μένουν στα χαρτιά

Η «Αλήθεια» στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Ακρίβια, φτώχεια και έργα που μένουν στα χαρτιά» και γράφει ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο ΔΗΣΥ «στήνουν στον τοίχο» την Κυβέρνηση για τις εξαγγελίες της, το ενεργειακό κόστος και τις πιέσεις στα νοικοκυριά. Αλλού αναφέρει ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο εισηγείται στην Κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα σε επενδύσεις και κοινωνική πολιτική, συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου και πιο φιλόδοξους ενεργειακούς στόχους. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι παραμένει στα χαρτιά ο δρόμος Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς.

«Τους δείχνει πώς να ανοίξουν τον δρόμο» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος της εφημερίδας «Πολίτης» που γράφει ότι σε άρθρο της η Μαρία Άνχελα Ολγκίν διατυπώνει εμμέσως πλην σαφώς την απογοήτευση των Ηνωμένων Εθνών για την απουσία προόδου στις συζητήσεις των δύο ηγετών. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι, σύμφωνα με δημοσίευμα του MEES, η φερόμενη ως τριπλάσια αύξηση των τελών διέλευσης στον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου από το «Αφροδίτη» προς την Αίγυπτο έχει προκαλέσει ρήγμα μεταξύ της Κύπρου και των εταίρων της. Ο «Π» προβάλλει αλλού την πρόταση του Αβέρωφ Νεοφύτου για επανεξέταση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ο «Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριό του θέμα «Μπαίνει η ΑΙ στις καταχρήσεις ΓεΣΥ» και γράφει ότι ο ΟΑΥ επιστρατεύει την τεχνητή νοημοσύνη για την αντιμετώπιση των καταχρήσεων στο ΓεΣΥ. Αλλού γράφει ότι η Σύνοδος Κορυφής των "27" απογοήτευσε όσους ανέμεναν αποφάσεις σχετικά με την παροχή δημοσιονομικής ευελιξίας στις κυβερνήσεις για λήψη πρόσθετων μέτρων προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού στους καταναλωτές. Ο «Φ» σε άλλο θέμα αναφέρει ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου κάλεσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να θέσει θέμα στην ΕΕ για άρση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Τέσσερις προτάσεις ΑΚΕΛ για φθηνότερο ηλεκτρισμό» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος της «Χαραυγής» που προβάλλει τις εισηγήσεις του ΑΚΕΛ για τη βελτίωση του σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών. Αλλού αναφέρει ότι ο δρόμος Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς «κατάντησε γεφύρι της Άρτας», δημοσιεύοντας σχετική φωτογραφία. Η "Χ" αναφέρει, επίσης, ότι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας αποκαλύπτουν σοβαρές κοινωνικές ανισότητες και ανησυχητική επιδείνωση της κατάστασης των ηλικιωμένων στην Κύπρο.

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail'' στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Πρόστιμο στον πατέρα μετά τη μοιραία τραγωδία στο ξενοδοχείο» και αναφέρεται στο πρόστιμο ύψους €3.000 που επιβλήθηκε στον Βρετανό πατέρα για τη μοιραία πτώση του γιου του σε ξενοδοχείο της Πάφου. Αλλού αναφέρεται στην πρόταση του τέως Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, για άρση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η εφημερίδα προβάλλει την αντιτρομοκρατική άσκηση ετοιμότητας που διενεργήθηκε στην Κεντρική Τράπεζα, δημοσιεύοντας σχετική φωτογραφία.

ΚΥΠΕ