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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις υπόσχεται η μεταρρύθμιση - Ποιοι θα ενισχυθούν περισσότερο, η διαβεβαίωση του Υπ. Εργασίας

 17.10.2026 - 10:28
Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις υπόσχεται η μεταρρύθμιση - Ποιοι θα ενισχυθούν περισσότερο, η διαβεβαίωση του Υπ. Εργασίας

Καμία σύνταξη δεν μειώνεται, ανέφερε το βράδυ της Παρασκευής ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, προσθέτοντας ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος φέρνει αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις.

Ο κ. Μουσιούττας μιλούσε στο Φιλανθρωπικό Δείπνο του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Καϊμακλίου, στη Λευκωσία.

«Σχεδόν 60 χρόνια τώρα, το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Καϊμακλίου κρατά ανοικτές τις πόρτες για την οικογένεια. Τον βρεφοκομικό σταθμό, τον παιδοκομικό σταθμό και το κοινοτικό νηπιαγωγείο, όπως επίσης και την παιδική λέσχη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «πίσω από αυτά τα προγράμματα κρύβεται μια αδιάκοπη και αθόρυβη δουλειά, προϋπολογισμοί που πρέπει να ισοσκελιστούν, χορηγίες που πρέπει να εξασφαλιστούν, κτήρια που πρέπει να συντηρηθούν».

«Αυτό είναι το πρόσωπο του σύγχρονου εθελοντισμού. Όραμα, αλλά και επιμονή στη λεπτομέρεια και στους κανόνες», επεσήμανε.

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι «αυτό που κάνετε δεν είναι μόνο κοινωνική προσφορά. Είναι στην ουσία του και πολιτική απασχόλησης», τονίζοντας ότι την «εναρμόνιση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, την οποία η Ευρώπη αναγνωρίζει σήμερα ως προτεραιότητα, εσείς εδώ την εφαρμόζατε στην πράξη πολύ πριν αποκτήσει επίσημο όνομα».

Στην ίδια κατεύθυνση, συνέχισε, «κινείται και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης, που αναπτύσσεται σε τρεις άξονες», σημειώνοντας ότι ο πρώτος και ο πιο απαιτητικός είναι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «καμία σύνταξη δεν μειώνεται», προσθέτοντας ότι «η μεταρρύθμιση φέρνει αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, με τη μεγαλύτερη ενίσχυση να κατευθύνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους, και ελαφρύνει ουσιαστικά την αναλογιστική μείωση για όσους αναγκάστηκαν να αφυπηρετήσουν πρόωρα».

«Για πρώτη φορά, μετρούν στη σύνταξη και τα χρόνια εκτός μισθωτής εργασίας, όπως η ανατροφή των παιδιών, η φροντίδα ενός δικού μας ανθρώπου, οι περίοδοι αναπηρίας», σημείωσε ο κ. Μουσιούττας. «Έτσι αρχίζει, επιτέλους, να κλείνει το χάσμα ανάμεσα στις συντάξεις ανδρών και γυναικών, ένα χάσμα που γεννιέται τα χρόνια όπου η μητέρα επιλέγει, ή αναγκάζεται, να μείνει κοντά στο παιδί της», συμπλήρωσε.

«Ο δεύτερος άξονας είναι η φορολογική μεταρρύθμιση, που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2026, και την οποία οι οικογένειες ήδη αισθάνονται στον μηνιαίο τους προϋπολογισμό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «το αφορολόγητο όριο αυξήθηκε, ενώ το σύστημα λαμβάνει πλέον υπόψιν τα πραγματικά βάρη ενός νοικοκυριού».

Ο Υπουργός Εργασίας είπε, ακόμη, ότι θεσπίστηκε έκπτωση για κάθε εξαρτώμενο παιδί, καθώς και εκπτώσεις για το ενοίκιο ή για τους τόκους του στεγαστικού δανείου. «Για ένα νέο ζευγάρι με παιδιά, αυτό σημαίνει χρήματα που μένουν εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο, στο οικογενειακό ταμείο», τόνισε.

Αναφερόμενος στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ο κ. Μουσιούττας επεσήμανε ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου σχεδιάστηκε ώστε η αξιολόγηση να αποτελεί στήριξη, με ουσιαστική ανατροφοδότηση και επιμόρφωση. «Τα παιδιά που σήμερα κρατούν στο νηπιαγωγείο σας το πρώτο τους μολύβι αξίζουν να βρουν, σε λίγα χρόνια, ένα δημόσιο σχολείο σύγχρονο και ποιοτικό», σημείωσε.

«Τις πολιτικές, όμως, τις σχεδιάζει το κράτος. Τη ζωντανή κοινωνία την οικοδομούν άνθρωποι σαν εσάς. Η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει τον εθελοντισμό, όχι να τον υποκαθιστά, αλλά ούτε και να τον θεωρεί δεδομένο», υπογράμμισε ο Υπουργός Εργασίας. «Γιατί εκεί όπου το κράτος φτάνει με κανονισμούς και χορηγίες, ο εθελοντής φτάνει με την προσωπική φροντίδα, κάτι που κανένας προϋπολογισμός δεν μπορεί να αγοράσει», πρόσθεσε.

ΚΥΠΕ

 

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