Νέα παρέμβαση Ολγκίν για το Κυπριακό - Τι ζητά από τους δύο ηγέτες

Την ίδια στιγμή διερωτάται, κατά πόσον οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να συμφωνήσουν σε ένα πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο, ικανό να υπερβεί δεκαετίες διαίρεσης - όταν τα τελευταία δύο χρόνια δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν ούτε στο άνοιγμα ενός οδοφράγματος.

Σε άρθρο της στην εφημερίδα "Πολίτης", η κυρία Ολγκίν υπογραμμίζει τη σημασία των Μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τονίζοντας - παράλληλα - πως ο τρόπος διεξαγωγής των συνομιλιών είναι σημαντικός για την επιτυχία τους.

Διευκρινίζει ότι η συμφωνία επί μιας διαδικασίας, δεν σημαίνει πως κάποια πλευρά πρέπει να εγκαταλείψει τις θέσεις της ή να αλλάξει την αντίληψή της στα θέματα ουσίας.

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν επαναλαμβάνει ότι το έγγραφο των συγκλίσεων θα παρουσιαστεί ΜΟΝΟΝ, όταν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα περιέχει οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει συζήτηση και να οδηγήσει σε νέο πισωγύρισμα.

Η προσωπική απεσταλμένη Γκουτέρες δηλώνει - πάντως - ότι ύστερα από δύο χρόνια συνομιλιών, πιστεύει ακράδαντα ότι εξακολουθεί να είναι εφικτή μία συνολική συμφωνία στο Κυπριακό.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy