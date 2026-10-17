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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συναγερμός για το νεογέννητο με λεγεωνέλλωση: Πού κόλλησε το βακτήριο - Τα δείγματα και οι έρευνες για την εστία μόλυνσης

 17.10.2026 - 11:17
Συναγερμός για το νεογέννητο με λεγεωνέλλωση: Πού κόλλησε το βακτήριο - Τα δείγματα και οι έρευνες για την εστία μόλυνσης

Στην εντατική μονάδα νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται το νεογέννητο το οποίο διαγνώστηκε με λεγεωνέλλωση.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο μικροβιολόγος Μιχάλης Μένδρης, επεσήμανε πως από την αρχή της νοσηλείας του, το βρέφος λαμβάνει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

Διευκρίνισε πως η εστία της μόλυνσης δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, παρά τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έρευνας στο δίκτυο ύδρευσης του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου.

Σημείωσε ότι δείγματα έχουν ληφθεί και από το δίκτυο υδροδότησης, στον χώρο διαμονής του νεογνού.

Όσον αφορά το βακτήριο της λεγεωνέλλας, ο κύριος Μενδρής ανέφερε πως δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ως εκ τούτου - σημείωσε - εάν εντοπιστεί η εστία μόλυνσης και αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, τότε δεν θα υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy

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