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Χαμός στη Λευκωσία: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε δύο γυναίκες και επιτέθηκε σε αστυνομικό

 17.10.2026 - 11:37
Χαμός στη Λευκωσία: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε δύο γυναίκες και επιτέθηκε σε αστυνομικό

Στη σύλληψη 38χρονου προχώρησε σήμερα τα ξημερώματα η Αστυνομία στη Λευκωσία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με πρόκληση οδικής σύγκρουσης, παρεμπόδισης αστυνομικού κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του, αντίσταση κατά τη σύλληψη και πρόκληση κακόβουλης ζημιάς σε υπηρεσιακό όχημα.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 2 τα ξημερώματα σήμερα, λήφθηκε πληροφορία για οδηγό ο οποίος προκάλεσε οδική σύγκρουση σε χώρο στάθμευσης στη Λευκωσία.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή όπου εντόπισαν τον 38χρονο, ο οποίος φέρεται προηγουμένως, ενώ κινείτο με όπισθεν ταχύτητα, να παρέσυρε και να τραυμάτισε δύο 24χρονες οι οποίες κινούνταν πεζές στον χώρο στάθμευσης.

Οι δύο κοπέλες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβαν εξιτήριο.

Στην παρουσία των αστυνομικών στη σκηνή, ο 38χρονος φέρεται να φώναζε και να προκαλούσε ανησυχία ενώ φέρεται επίσης στην προσπάθεια του να διαφύγει από το σημείο, να έσπρωξε επανειλημμένα μέλος της Αστυνομίας με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Κατά τη μεταφορά του στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας, ο 38χρονος φέρεται να κτυπούσε με τα χέρια και τα πόδια του στην πόρτα του περιπολικού οχήματος με αποτέλεσμα τον αυτοτραυματισμό του.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο ενώ στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση για αδικήματα που διερευνά ο Κεντρικός Αστυνομικός Λευκωσίας.

Σημειώνεται ότι, σε αλκοτέστ που υποβλήθηκε ο 38χρονος, η τελική ένδειξη ήταν 53μg αντί 22μg που είναι το ανώτατο από τον Νόμο όριο.

Ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λευκωσίας σε συνεργασία με την Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζουν τις εξετάσεις.

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