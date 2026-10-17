Αναστάτωση στη Λεμεσό: Απίστευτα τα όσα εντόπισε η Αστυνομία σε δύο αυτοκίνητα - Επτά συλλήψεις νεαρών

Συγκεκριμένα, μετά από σχετική πληροφορία για ομάδα νεαρών οι οποίοι βρίσκονταν στην οδό Ανοικοδομήσεως στον Άγιο Αθανάσιο και προκαλούσαν οχληρία ενώ φέρονται να παρενοχλούσαν διανομείς φαγητού που περνούσαν από την περιοχή, μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο για εξετάσεις.

Τα μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν για έλεγχο δύο αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν συνολικά επτά πρόσωπα.

Το πρώτο αυτοκίνητο, οδηγείτο από 16χρονο, ο οποίος είχε ως συνεπιβάτες άλλους δύο συνομήλικους του, ενώ το δεύτερο αυτοκίνητο οδηγείτο από 19χρονο ο οποίος είχε ως συνεπιβάτες άλλα τρία πρόσωπα ηλικίας 17 ετών.

Οι πιο πάνω είχαν γίνει αντιληπτοί προηγουμένως από τα μέλη της Αστυνομίας, να αναγράφουν συνθήματα με σπρέι σε διαφημιστικές πινακίδες.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στην κατοχή τους 12 σπρέι μπογιατίσματος και ένα ξύλινο ρόπαλο.

Όλοι οι πιο πάνω συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Γερμασόγειας όπου κατηγορήθηκαν γραπτώς για τα αδικήματα της πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς.

Για τον 16χρονο προέκυψαν επίσης τα αδικήματα της οδήγησης χωρίς άδεια, χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας, χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, ενώ το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν δηλωμένο ως ακινητοποιημένο, ενώ ο 19χρονος οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, κατηγορήθηκε επίσης για κατοχή επιθετικού οργάνου, αφού εντός του αυτοκινήτου του, εντοπίστηκε ένα ξύλινο ρόπαλο.

Όλοι οι πιο πάνω κατηγορήθηκαν γραπτώς και αφέθηκαν ελεύθεροι για να κλητευθούν ενώπιον Δικαστηρίου.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Γερμασόγειας σε συνεργασία με την Τροχαία Λεμεσού συνεχίζουν τις εξετάσεις.