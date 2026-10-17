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ΔΙΕΘΝΗ

Η Ρωσία πανηγυρίζει για την απόφαση Τραμπ για αναστολή κυρώσεων - Για ρουά ματ μιλά συνεργάτης του Πούτιν

 17.10.2026 - 12:53
Η Ρωσία πανηγυρίζει για την απόφαση Τραμπ για αναστολή κυρώσεων - Για ρουά ματ μιλά συνεργάτης του Πούτιν

Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζει η Μόσχα για την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει την εφαρμογή κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Μάλιστα, ο στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, σε ανάρτησή του στο Χ, έκανε λόγο για «Checkmate», που σημαίνει «ρουά ματ».

Ο Ντμίτριεφ, σύμβουλος του Κρεμλίνου για τη διεθνή οικονομική συνεργασία και βασικός διαπραγματευτής του Ρώσου προέδρου σε οικονομικά ζητήματα, χαρακτήρισε την κίνηση της Ουάσινγκτον ιστορική και ιδιαίτερα σημαντική για τις σχέσεις των δύο χωρών.

«Η αναστολή του Νόμου Γκράχαμ από την κυβέρνηση Τραμπ είναι μια σημαντική και πραγματικά ιστορική στιγμή», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες ώρες μετά την υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος από τον Αμερικανό πρόεδρο, συνδέοντας την απόφαση με την προοπτική ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων Μόσχας – Ουάσινγκτον.

«Οι εχθροί της παγκόσμιας ασφάλειας, της συνεργασίας και της ευημερίας θα δυσαρεστηθούν από τη συνέχιση του οικονομικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Υπέγραψε το εκτελεστικό διάταγμα ο Τραμπ

Ο σχολιασμός έγινε λίγες ώρες μετά την υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος για την αναστολή του νόμου Γκράχαμ από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Ρωσίας είναι πιο φιλική, σε μια περίοδο που έχει εντείνει την κριτική του προς τον Ζελένσκι, λέγοντας μάλιστα ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέα ηγεσία.

Protothema.gr

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