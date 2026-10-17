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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Έτρεχε» η Πυροσβεστική: Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο υποστατικό στην Πάφο - Εκτεταμένες ζημιές

 17.10.2026 - 13:17
«Έτρεχε» η Πυροσβεστική: Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο υποστατικό στην Πάφο - Εκτεταμένες ζημιές

Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο υποστατικό στην Πάφο, το οποίο χρησιμοποιείτο ως αντλιοστάσιο για την άρδευση χωραφιών, ξέσπασε τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ανταπόκριση έγινε στις 02:54, με ένα πυροσβεστικό όχημα να μεταβαίνει στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, χρησιμοποιώντας σωλήνες νερού. Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο περιεχόμενο του υποστατικού, μεταξύ άλλων σε παλιά αντλία πετρελαίου και άχρηστα υλικά.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν.

Στο μεταξύ, κατά το τελευταίο 24ωρο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε συνολικά σε 34 περιστατικά, εκ των οποίων τα 16 αφορούσαν πυρκαγιές, τα 15 ειδικές εξυπηρετήσεις, ενώ καταγράφηκαν και τρεις ψευδείς κλήσεις.

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