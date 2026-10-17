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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναστάτωση στη Λεμεσό: Χτύπησε το αυτοκίνητό της και έφυγε - Η έκκληση της γυναίκας - Δείτε φωτογραφία

 17.10.2026 - 13:37
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Χτύπησε το αυτοκίνητό της και έφυγε - Η έκκληση της γυναίκας - Δείτε φωτογραφία

Έκκληση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απευθύνει γυναίκα, μετά από περιστατικό πρόκλησης ζημιών στο όχημά της, στην περιοχή του Πολεμιδιών, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το αυτοκίνητό της υπέστη ζημιές, όταν άλλο όχημα φέρεται να το χτύπησε και ο οδηγός αποχώρησε από το σημείο, χωρίς να επικοινωνήσει μαζί της.

Η γυναίκα δημοσίευσε φωτογραφία του οχήματός της, στην οποία διακρίνονται γρατζουνιές και σημάδια στο πλάι του αυτοκινήτου, ενώ κάλεσε τον οδηγό να επικοινωνήσει μαζί της, προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της, έχει στη διάθεσή της τα στοιχεία του οχήματος που φέρεται να προκάλεσε τη ζημιά και προτίθεται να προχωρήσει σε καταγγελία, εάν δεν υπάρξει επικοινωνία.

Η ίδια εξέφρασε την ενόχλησή της για το γεγονός ότι ο οδηγός έφυγε, χωρίς να αφήσει τα στοιχεία του ή να αναζητήσει τρόπο επικοινωνίας μαζί της.

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