«Σταμάτησε η καρδούλα της στην αγκαλιά μου»: Το σπαρακτικό βίντεο του Tiktoker που ανακοίνωσε ότι πέθανε η Μιλού

«Εφυγε το Μιλουκάκι μου. Σταμάτησε η καρδούλα της στην αγκαλιά μου. Πέτα ψηλά κοριτσάκι μου εκεί που τα ποδαράκια σου δεν θα πονάνε πια και θα μπορείς να τρέχεις και να κολυμπάς όπως παλιά. Σε ευχαριστώ για όλα όσα ζήσαμε. Μακάρι να βρίσκουμε ο ένας τον άλλον σε κάθε ζωή» γράφει σε ένα βίντεο που είναι βουρκωμένος αγκαλιά με τη Μιλού ο παραγωγός περιεχομένου που έχει γνωστός μαζί με το μικρό τζακ ράσελ του.

«Οι θάλασσες θα μας ενώνουν για πάντα κοριτσάκι μου! Καλό σου ταξίδι! Εις το επανιδείν…» έγραψε επίσης.

Μέσα σε λίγη ώρα το βίντεο συγκέντρωσε πάνω από 50.000 like, ενώ μέσα στα σχεδόν 10.000 υπάρχουν μερικά που ξεχωρίζουν όπως αυτό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου που γράφει: «Σήμερα η καρδια μας φιλε Γρηγορη σταματησε για λίγο και θα χτυπα σαν χειροκροτημα γιαυτο το πλασμα και την αγαπη σου!!!...».

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Από τη μεριά του, ο Μίλτος Πασχαλίδης έχει γράψει κάτω από την ανάρτηση: «Και κάπως έτσι, μας τσάκισε ένα πλάσμα που δεν γνωρίσαμε . Να σαι καλά να τη θυμάσαι».

Σχετικά σχόλια έχουν κάνει επίσης η Έλενα Ασημακοπούλου, η Ελευθερία Ελευθερίου, ο Αργύρης Αγγέλου και χιλιάδες ακόμα.

H ιστορία της Μιλού

Ένα από τα πιο γνωστά σκυλιά των ελληνικών social media ήταν με διαφορά η Μιλού, το μικρό Τζακ Ράσελ Τεριέ που αριθμούσε δεκάδες χιλιάδες ακολούθους στο Instagram και το TikTok. Το σκυλί έγινε γνωστό μέσα από τον Γρηγόρη Κορπίδη (Greg Corpidis) που παράγει περιεχόμενο για το YouTube, το Instagram και το TikTok εδώ και αρκετά χρόνια πλέον.

Ο ίδιος μοιραζόταν στιγμές από την καθημερινότητα μαζί με τη Μιλού, αλλά και ταξίδια που πήγαινε με το σκυλί του δημιουργώντας μικρά και μεγάλα βίντεο. Έχει 267 χιλ. ακολούθους στο Instagram, ενώ στο YouTube διαθέτει 177.000 subscribers.

Χθες, ο Γρηγόρης Κορπίδης έκανε μια ανάρτηση που λύγισε τους ακολούθους του ίδιου και του μικρού Τζακ Ράσελ που έκλεισε τα 16 έτη ζωής τον Σεπτέμβριο. Πριν λίγο καιρό είχε κάνει γνωστό πως η Μιλού αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, είχε φανεί ότι τα ξεπερνάει, ωστόσο τώρα ήρθε η στιγμή για το οδυνηρό «αντίο».

«Πήγα το κοριτσάκι μου στη θάλασσα, να τη δει για μια τελευταία φορά. Να της χαρίσω ακόμα μία στιγμή σε ένα μέρος που ξέρω πόσο πολύ αγαπάει. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το πόσο πονάω» έγραψε στην χθεσινή ανάρτησή του ο παραγωγός περιεχομένου και κηδεμόνας της Μιλού.

Και πρόσθεσε: «Ελπίζω όλα όσα μοιράζομαι μαζί σας εδώ μέσα όλα αυτά τα χρόνια, να σας θυμίζουν να αφιερώνετε ποιοτικό χρόνο στα ζωάκια σας. Να ανακαλύπτετε τι τα κάνει χαρούμενα και να τους χαρίζετε τέτοιες στιγμές. Γιατί η αγάπη μας γι’ αυτά δεν είναι μόνο όσα νιώθουμε. Είναι και όσα φροντίζουμε να ζήσουν κοντά μας».

Στο βίντεο ο Tiktoker μιλούσε συγκινημένος για το σκυλάκι του που πλέον έχει αποχαιρετήσει λέγοντας: «Οι εξετάσεις μας δεν βγήκαν καλές, ο γιατρός δεν μας άφησε πολλά περιθώρια. Έχει κουραστεί μωρέ το κοριτσάκι μου, το βλέπω. Ξέρω τι έρχεται αλλά δεν μπορώ, πώς αποχαιρετάς ένα πλάσμα που σημαίνει τόσα πολλά για σένα, 16 χρόνια τώρα; Ξέρω μόνο ότι δεν θέλω να υποφέρει άλλο το κοριτσάκι μου, δεν της αξίζει».

Η σπαρακτική ανάρτηση συγκέντρωσε σχεδόν 300.000 like και πάνω από 22 χιλιάδες σχόλια υποστήριξης και αγάπης προς τον Γρηγόρη Κορπίδη.

Το βίντεο που ο ίδιος εξηγούσε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε τελευταία η Μιλού:

Προσπάθησα πάρα πολύ να μη βγω κλαμένος. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ!

Να σημειωθεί ότι η Μιλού είχε γίνει τόσο γνωστή που ξεκίνησε και τη... δική της πορεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού έγινε brand (#tomilou) και στη συνέχεια δημιουργήθηκε και ηλεκτρονικό κατάστημα που προσφέρει διάφορα προϊόντα όπως μπλούζες, καπέλα, μέχρι και βιβλία που εξέδωσαν μαζί.

Πηγή: protothema.gr