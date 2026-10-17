VIDEO- Στη νεκρή ζώνη ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρικ Σκοτ - «Ερντογάν και Τουρκία ευθύνονται για τη διαίρεση της Κύπρου»

Ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός από τη Φλόριντα, ο οποίος συμμετέχει στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε στην τουρκική εισβολή του 1974 και επέρριψε στην Άγκυρα και στον πρόεδρό της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την ευθύνη για τη συνεχιζόμενη διαίρεση του νησιού.
Σε δηλώσεις του μετά την επίσκεψή του στην περιοχή, ο Σκοτ υποστήριξε ότι η κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας ενός ανεξάρτητου κράτους. Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως ενιαίο κράτος, με τους πολίτες της να αποφασίζουν ελεύθερα για το μέλλον τους.
Ο Αμερικανός γερουσιαστής χαρακτήρισε την παρουσία της Τουρκίας στο νησί ως εισβολή και κάλεσε την τουρκική ηγεσία να σεβαστεί την ανεξαρτησία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο Ρικ Σκοτ εξέφρασε επίσης προβληματισμό για τη στάση της Τουρκίας ως μέλους του ΝΑΤΟ, διερωτώμενος γιατί δεν επιδεικνύει συμπεριφορά αντίστοιχη με εκείνη που αναμένεται από έναν σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Όπως ανέφερε, η Άγκυρα θα πρέπει να επιδεικνύει σεβασμό προς τα υπόλοιπα κυρίαρχα κράτη και να ενεργεί στη βάση των αρχών της συμμαχικής συνεργασίας.
Ο ίδιος περιέγραψε την Κύπρο ως σημαντικό ανεξάρτητο κράτος και αναφέρθηκε στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ελλάδα και το Ισραήλ, σημειώνοντας ότι υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης συνεργασιών και με άλλες χώρες.