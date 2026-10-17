Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΝέες αποκαλύψεις για την 41χρονη που δηλητηρίαζε τον πρώην της: Οι γονείς της δεν άφηναν τον πατέρα να δει το παιδί, λέει συγγενής της
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για την 41χρονη που δηλητηρίαζε τον πρώην της: Οι γονείς της δεν άφηναν τον πατέρα να δει το παιδί, λέει συγγενής της

 17.10.2026 - 14:44
Νέες αποκαλύψεις για την 41χρονη που δηλητηρίαζε τον πρώην της: Οι γονείς της δεν άφηναν τον πατέρα να δει το παιδί, λέει συγγενής της

Νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως για τις σχέσης της 41χρονης, που κατηγορείται για συστηματική δηλητηρίαση με ατροπίνη του εν διαστάσει συζύγου της, έρχονται στο φως, με συγγενικό της πρόσωπο να υποστηρίζει ότι υπήρχαν εντάσεις για την επικοινωνία του πατέρα με το παιδί του.

Συγγενικό πρόσωπο της 41χρονης είπε στο Mega ότι οι γονείς της κατηγορούμενης την επηρέαζαν και δημιουργούσαν προβλήματα, μην αφήνοντας τον στρατιωτικό γιατρό να δει το παιδί του.

«Τι να πω... Σπίτι μέσα έμεναν, εκεί στο σπίτι με το μικρό, και ο άντρας της καλός ήταν. Είχε έρθει στο χωριό, τον έβλεπα. Είχαν γίνει κάποια επεισόδια εδώ στο χωριό. Είχε έρθει ο άνδρας της να δει το παιδί, δεν τον άφηναν. Είχε έρθει καμιά δυο φορές η αστυνομία», είπε.

«Οι γονείς της προσπαθούσαν να μην το δει. Αλλά δεν το πίστευα ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Όλα εξαρτώνται από τους γονείς», ανέφερε ο συγγενείς, λέγοντας πάντως ότι έμεινε με την εντύπωση ότι οι διαφορές του ζευγαριού είχαν ξεπεραστεί. «Μια ημέρα, ο πατέρας της μού είπε “είναι εντάξει, τα έχουν βρει”. Από εκεί και πέρα δεν ήξερα τίποτα», πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι ζω έναν εφιάλτη»

Παράλληλα, φιλικό πρόσωπο της 41χρονης λέει ότι η κατηγορούμενη ουδέποτε είχε δώσει κάποια αρνητική εικόνα. «Η φίλη μου ήταν αστέρι και είναι. Ήμουν φίλη της, είμαι και θα είμαι. Δεν μπορώ, έχω τρελαθεί, είμαι άσχημα ψυχολογικά. Δεν έχω να πω τίποτα κακό. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Νομίζω ότι είναι εφιάλτης», ανέφερε.

Η ίδια ανέφερε ότι δεν γνώριζε ότι το ζευγάρι χώρισε. «Είμαι σε σοκ. Δεν ήξερα καν ότι είναι χωρισμένοι. Δεν είχαν κανένα παράπονο από τον γαμπρό. Δεν μου είχαν κάνει παράπονο, δεν μου είχαν πει ότι είχε χωρίσει», είπε, ενώ διερωτήθηκε αν η οικογένεια δεν μίλησε για τον χωρισμό επειδή πίστευε ότι υπάρχει περιθώριο επανασύνδεσης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η γυναίκα συνελήφθη στις 11 Οκτωβρίου για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Με βάση τη δικογραφία, η 41χρονη έριχνε ατροπίνη στα τρόφιμα του εν διαστάσει συζύγου της, ο ποίος παρουσίαζε αλλεπάλληλες αδιαθεσίες, κυρίως μετά την κατανάλωση φαγητού.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο στρατιωτικός γιατρός με την πρώην σύζυγό του συνέφαγαν σε εστιατόριο. Όταν ο άνδρας ένιωσε άσχημα, αναφέρθηκε στους υπεύθυνους του εστιατορίου. Οι κάμερες έδειξαν ότι η γυναίκα του έριξε κρυφά υγρό από φιαλίδιο στο ποτήρι του. Ο άνδρας αποφάσισε να μην μιλήσει, αλλά με τη βοήθεια ιδιωτικού ερευνητή εγκατέστησε κρυφή κάμερα σε ρολόι στην κουζίνα του, η οποία κατέγραψε την 41χρονη να προσθέτει ουσία σε τρόφιμα, με αποτέλεσμα να γίνει καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψή της.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για μητέρα ενός παιδιού: Έφυγε πρόωρα σε ηλικία 44 ετών - Δείτε φωτογραφία
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Χτύπησε το αυτοκίνητό της και έφυγε - Η έκκληση της γυναίκας - Δείτε φωτογραφία
Συναγερμός για το νεογέννητο με λεγεωνέλλωση: Πού κόλλησε το βακτήριο - Τα δείγματα και οι έρευνες για την εστία μόλυνσης
Άλλαξε επάγγελμα: Δίνουν €3.700 τον μήνα για νταντά στη Λεμεσό - Το ωράριο και τα ωφελήματα
Αγαπημένη Κύπρια ηθοποιός πήρε πτυχίο και συγκινεί με την εξομολόγησή της - Δείτε φωτογραφίες
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή 47χρονος στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO- Στη νεκρή ζώνη ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρικ Σκοτ - «Η Κύπρος πρέπει να είναι ένα ενιαίο και ανεξάρτητο κράτος»

 17.10.2026 - 14:41
Επόμενο άρθρο

Γιώργος Μαζωνάκης: Κλαίω συνέχεια, μόνο δικαίωση θέλω για το παιδί μου, είπε η μητέρα του

 17.10.2026 - 14:55
Στην Πύλα απόψε Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν - Το μήνυμα πίσω από την κοινή τους παρουσία

Στην Πύλα απόψε Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν - Το μήνυμα πίσω από την κοινή τους παρουσία

Το παρών τους στο 6ο Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης στην Πύλα, θα δώσουν στις επτά απόψε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Πύλα απόψε Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν - Το μήνυμα πίσω από την κοινή τους παρουσία

Στην Πύλα απόψε Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν - Το μήνυμα πίσω από την κοινή τους παρουσία

  •  17.10.2026 - 07:24
Νέα παρέμβαση Ολγκίν για το Κυπριακό - Τι ζητά από τους δύο ηγέτες

Νέα παρέμβαση Ολγκίν για το Κυπριακό - Τι ζητά από τους δύο ηγέτες

  •  17.10.2026 - 11:08
Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις υπόσχεται η μεταρρύθμιση - Ποιοι θα ενισχυθούν περισσότερο, η διαβεβαίωση του Υπ. Εργασίας

Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις υπόσχεται η μεταρρύθμιση - Ποιοι θα ενισχυθούν περισσότερο, η διαβεβαίωση του Υπ. Εργασίας

  •  17.10.2026 - 10:28
Συναγερμός για το νεογέννητο με λεγεωνέλλωση: Πού κόλλησε το βακτήριο - Τα δείγματα και οι έρευνες για την εστία μόλυνσης

Συναγερμός για το νεογέννητο με λεγεωνέλλωση: Πού κόλλησε το βακτήριο - Τα δείγματα και οι έρευνες για την εστία μόλυνσης

  •  17.10.2026 - 11:17
Χαμός στη Λευκωσία: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε δύο γυναίκες και επιτέθηκε σε αστυνομικό

Χαμός στη Λευκωσία: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε δύο γυναίκες και επιτέθηκε σε αστυνομικό

  •  17.10.2026 - 11:37
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Απίστευτα τα όσα εντόπισε η Αστυνομία σε δύο αυτοκίνητα - Επτά συλλήψεις νεαρών

Αναστάτωση στη Λεμεσό: Απίστευτα τα όσα εντόπισε η Αστυνομία σε δύο αυτοκίνητα - Επτά συλλήψεις νεαρών

  •  17.10.2026 - 12:36
Η Ρωσία πανηγυρίζει για την απόφαση Τραμπ για αναστολή κυρώσεων - Για ρουά ματ μιλά συνεργάτης του Πούτιν

Η Ρωσία πανηγυρίζει για την απόφαση Τραμπ για αναστολή κυρώσεων - Για ρουά ματ μιλά συνεργάτης του Πούτιν

  •  17.10.2026 - 12:53
Άλλαξε επάγγελμα: Δίνουν €3.700 τον μήνα για νταντά στη Λεμεσό - Το ωράριο και τα ωφελήματα

Άλλαξε επάγγελμα: Δίνουν €3.700 τον μήνα για νταντά στη Λεμεσό - Το ωράριο και τα ωφελήματα

  •  17.10.2026 - 12:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα