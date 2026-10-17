Νέες αποκαλύψεις για την 41χρονη που δηλητηρίαζε τον πρώην της: Οι γονείς της δεν άφηναν τον πατέρα να δει το παιδί, λέει συγγενής της

Συγγενικό πρόσωπο της 41χρονης είπε στο Mega ότι οι γονείς της κατηγορούμενης την επηρέαζαν και δημιουργούσαν προβλήματα, μην αφήνοντας τον στρατιωτικό γιατρό να δει το παιδί του.

«Τι να πω... Σπίτι μέσα έμεναν, εκεί στο σπίτι με το μικρό, και ο άντρας της καλός ήταν. Είχε έρθει στο χωριό, τον έβλεπα. Είχαν γίνει κάποια επεισόδια εδώ στο χωριό. Είχε έρθει ο άνδρας της να δει το παιδί, δεν τον άφηναν. Είχε έρθει καμιά δυο φορές η αστυνομία», είπε.

«Οι γονείς της προσπαθούσαν να μην το δει. Αλλά δεν το πίστευα ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Όλα εξαρτώνται από τους γονείς», ανέφερε ο συγγενείς, λέγοντας πάντως ότι έμεινε με την εντύπωση ότι οι διαφορές του ζευγαριού είχαν ξεπεραστεί. «Μια ημέρα, ο πατέρας της μού είπε “είναι εντάξει, τα έχουν βρει”. Από εκεί και πέρα δεν ήξερα τίποτα», πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι ζω έναν εφιάλτη»

Παράλληλα, φιλικό πρόσωπο της 41χρονης λέει ότι η κατηγορούμενη ουδέποτε είχε δώσει κάποια αρνητική εικόνα. «Η φίλη μου ήταν αστέρι και είναι. Ήμουν φίλη της, είμαι και θα είμαι. Δεν μπορώ, έχω τρελαθεί, είμαι άσχημα ψυχολογικά. Δεν έχω να πω τίποτα κακό. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Νομίζω ότι είναι εφιάλτης», ανέφερε.

Η ίδια ανέφερε ότι δεν γνώριζε ότι το ζευγάρι χώρισε. «Είμαι σε σοκ. Δεν ήξερα καν ότι είναι χωρισμένοι. Δεν είχαν κανένα παράπονο από τον γαμπρό. Δεν μου είχαν κάνει παράπονο, δεν μου είχαν πει ότι είχε χωρίσει», είπε, ενώ διερωτήθηκε αν η οικογένεια δεν μίλησε για τον χωρισμό επειδή πίστευε ότι υπάρχει περιθώριο επανασύνδεσης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η γυναίκα συνελήφθη στις 11 Οκτωβρίου για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Με βάση τη δικογραφία, η 41χρονη έριχνε ατροπίνη στα τρόφιμα του εν διαστάσει συζύγου της, ο ποίος παρουσίαζε αλλεπάλληλες αδιαθεσίες, κυρίως μετά την κατανάλωση φαγητού.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο στρατιωτικός γιατρός με την πρώην σύζυγό του συνέφαγαν σε εστιατόριο. Όταν ο άνδρας ένιωσε άσχημα, αναφέρθηκε στους υπεύθυνους του εστιατορίου. Οι κάμερες έδειξαν ότι η γυναίκα του έριξε κρυφά υγρό από φιαλίδιο στο ποτήρι του. Ο άνδρας αποφάσισε να μην μιλήσει, αλλά με τη βοήθεια ιδιωτικού ερευνητή εγκατέστησε κρυφή κάμερα σε ρολόι στην κουζίνα του, η οποία κατέγραψε την 41χρονη να προσθέτει ουσία σε τρόφιμα, με αποτέλεσμα να γίνει καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψή της.

Πηγή: protothema.gr