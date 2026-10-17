Μοντέλο αποκαλύπτει τις σοκαριστικές συνθήκες υγιεινής στον κόσμο της μόδας -Τι συμβαίνει στα παρασκήνια

Η Yente Reitsma, μοντέλο με καταγωγή από την Ολλανδία και τη Νέα Ζηλανδία, έχει συνεργαστεί με γνωστές εταιρείες, όπως οι Toni&Guy, DSQUARED2 και Superdry, χτίζοντας μια αξιόλογη καριέρα στον χώρο του μόντελινγκ.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, δεν τηρούν όλες οι εταιρείες με τις οποίες έχει συνεργαστεί τα ίδια επαγγελματικά πρότυπα, ιδιαίτερα όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής.

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, με τίτλο «Ανθυγιεινά πράγματα στο μόντελινγκ», η Reitsma περιέγραψε ορισμένες από τις χειρότερες πρακτικές που έχει συναντήσει στην επαγγελματική της πορεία, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες εταιρείες.

«Δεθείτε καλά», είπε στην αρχή του βίντεο, προετοιμάζοντας τους ακολούθους της για όσα θα ακολουθούσαν.

Η πρώτη αποκάλυψη της Reitsma αφορούσε τις πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, ακολουθούν ορισμένοι επαγγελματίες μακιγιέρ στα παρασκήνια των επιδείξεων μόδας.

«Πρώτον, οι μακιγιέρ χρησιμοποιούν το ίδιο πινέλο όχι μόνο σε ένα ακόμη μοντέλο, αλλά σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες μοντέλα στα παρασκήνια μιας επίδειξης», ανέφερε.

Περιγράφοντας όσα συμβαίνουν λίγο πριν από την εμφάνιση των μοντέλων στην πασαρέλα, εξήγησε: «Σας βάζουν στη σειρά πριν βγείτε στην πασαρέλα και φωνάζουν: "Τελευταίες πινελιές!"».

«Εκείνη τη στιγμή ξέρεις ότι πρέπει να τρέξεις. Ξέρεις ότι πρέπει να κρυφτείς», πρόσθεσε.

«Και να τη, έρχεται με αυτό το μικρό πινέλο και το χρησιμοποιεί από χείλη σε χείλη και από μάτι σε μάτι. Εγώ φεύγω», σχολίασε, εκφράζοντας την αποστροφή της για τη συγκεκριμένη πρακτική.

Η δυσάρεστη εμπειρία σε οντισιόν στο Μιλάνο με ένα στρινγκ

Στη συνέχεια, το μοντέλο αναφέρθηκε στις οντισιόν για φωτογραφίσεις με μαγιό και εσώρουχα, περιγράφοντας μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία που είχε στο Μιλάνο.

Όπως εξήγησε, τις περισσότερες φορές τα μοντέλα μπορούν να κρατήσουν τα εσώρουχα που έχουν φορέσει κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης.

Σε άλλες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται ειδικά προστατευτικά αυτοκόλλητα υγιεινής, ώστε το ίδιο εσώρουχο να μπορεί να φορεθεί από περισσότερα άτομα.

«Αυτό είναι ήδη ένα βήμα προς τα πίσω, αλλά τουλάχιστον προσπαθούν», σχολίασε.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, σε μια οντισιόν στο Μιλάνο ήρθε αντιμέτωπη με μια κατάσταση που την άφησε άφωνη.

«Ήμουν ένα από τα τελευταία κορίτσια που θα περνούσαν από την οντισιόν και μου είπαν: "Εντάξει, απλώς φόρεσε αυτό το μπικίνι"».

«Εγώ είπα "ναι, φυσικά", χωρίς να το πολυσκεφτώ. Πήρα το κάτω μέρος του μαγιό και δεν πρόκειται καν να σας πω τι είδα. Μπορείτε να το φανταστείτε μόνοι σας», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, εκατοντάδες μοντέλα είχαν φορέσει το ίδιο ακριβώς στρινγκ, με τα σημάδια από την προηγούμενη χρήση του να είναι εμφανή.

«Εκατοντάδες μοντέλα είχαν φορέσει το ίδιο ακριβώς στρινγκ και αυτό φαινόταν», είπε, κάνοντας μια γκριμάτσα αηδίας και στρέφοντας το κεφάλι της μακριά από την κάμερα.

Η Reitsma ξεκαθάρισε ότι αρνήθηκε να φορέσει το συγκεκριμένο εσώρουχο.

«Δεν το φόρεσα. Τους είπα: "Δεν πρόκειται να το κάνω αυτό"», ανέφερε.

Τελικά, συμμετείχε στην οντισιόν φορώντας μόνο το πάνω μέρος του μπικίνι που της είχαν δώσει, ενώ κράτησε το δικό της εσώρουχο.

«Σοβαρολογώ, δεν πρόκειται να το κάνω αυτό», τόνισε.

«Τρίχες και μούχλα παντού» - Τι αποκάλυψε για τα διαμερίσματα των μοντέλων

Οι αποκαλύψεις της Reitsma δεν περιορίστηκαν στις φωτογραφίσεις και τις επιδείξεις μόδας, καθώς αναφέρθηκε και στις συνθήκες διαμονής των μοντέλων.

«Μη με κάνετε καν να αρχίσω να μιλάω για τα διαμερίσματα των μοντέλων. Είναι τόσο αηδιαστικά», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στα διαμερίσματα όπου φιλοξενούνται άνδρες μοντέλα, περιγράφοντας εικόνες έντονης ακαταστασίας και έλλειψης καθαριότητας.

«Υπάρχουν τρίχες, μούχλα, τα πάντα είναι παντού», ανέφερε.

«Είναι τόσο αηδιαστικό και δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Το αντιμετωπίζουν με απίστευτη αδιαφορία», πρόσθεσε.

Το βίντεο της Reitsma προκάλεσε μεγάλη αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας 7,9 εκατομμύρια προβολές.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, το μοντέλο έγραψε χαρακτηριστικά: «Όχι, φίλε, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ», θέλοντας να υπογραμμίσει τις απαράδεκτες πρακτικές που, όπως καταγγέλλει, εξακολουθούν να υπάρχουν στη βιομηχανία της μόδας.

Πηγή: iefimerida.gr