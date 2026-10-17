VIDEO: Ferrari των 300.000 ευρώ «κόλλησε» στα σοκάκια της Σεβίλλης - «Πάρ' το λίγο αριστερά»

Το εντυπωσιακό κόκκινο σπορ αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε κατά τη διάρκεια ενός δύσκολου ελιγμού, με περαστικούς να συγκεντρώνονται γύρω του και το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το αυτοκίνητο είναι μια Ferrari Roma Spider με πορτογαλικές πινακίδες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισπανικού El País, η αξία του συγκεκριμένου μοντέλου ξεπερνά τις 300.000 ευρώ, ενώ το αμάξωμά του έχει πλάτος περίπου 1,97 μέτρα. Διαστάσεις που δεν βοηθούν ιδιαίτερα όταν ο δρόμος στενεύει ανάμεσα σε κτίρια και πεζοδρόμια.

🏎️🇪🇸 INSÓLITO | Ferrari de lujo queda atrapado en estrecha calle de Sevilla. Un vehículo valuado en más de 200 mil euros no logró pasar por los angostos callejones del casco antiguo de la ciudad española. Imágenes captaron al conductor realizando complejas maniobras con la guía de transeúntes para evitar rayar la costosa carrocería. 📲 El video y los detalles en @nacionpuebla. #Sevilla #España #Ferrari #Viral #Internacional #Tendencia #NaciónPuebla — NacionPuebla (@NacionPuebla) October 14, 2026

Η δύσκολη στροφή

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Bamberg, στη συμβολή της με την Argote de Molina, στο ιστορικό κέντρο της Σεβίλλης. Ο οδηγός προσπάθησε να στρίψει αριστερά, αλλά ο περιορισμένος χώρος τον ανάγκασε να κάνει αλλεπάλληλους ελιγμούς, πηγαίνοντας μπρος και πίσω με ιδιαίτερη προσοχή.

Ένας περαστικός πλησίασε για να τον καθοδηγήσει, υποδεικνύοντάς του πόσο περιθώριο είχε ώστε να αποφύγει την επαφή με τους τοίχους. Το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται σε περιοχή όπου η πρόσβαση οχημάτων είναι περιορισμένη, αν και δεν είναι γνωστό υπό ποιες συνθήκες μπήκε εκεί η Ferrari. Λογικά, τον «κρέμασε» το GPS...

Επικά σχόλια

Η περιπέτεια δεν άφησε ασυγκίνητους τους χρήστες των social media. Κάποιοι αναρωτήθηκαν αν το αυτοκίνητο ήταν νοικιασμένο, ενώ άλλοι σχολίασαν ότι για τέτοιους δρόμους χρειάζεται περισσότερο η σωστή επιλογή διαδρομής παρά ένα πανίσχυρο αυτοκίνητο.

«Αυτό δεν θα συνέβαινε με ένα Twingo», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε πως το πρόβλημα δεν ήταν το αυτοκίνητο, αλλά η έλλειψη ενός καλού οδηγού. Άλλοι στάθηκαν στο άγχος που προκαλούσε και μόνο η σκέψη μιας γρατζουνιάς σε ένα τόσο ακριβό αμάξωμα.

Gazzetta.gr