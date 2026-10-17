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VIDEO: Ferrari των 300.000 ευρώ «κόλλησε» στα σοκάκια της Σεβίλλης - «Πάρ' το λίγο αριστερά»

 17.10.2026 - 15:05
VIDEO: Ferrari των 300.000 ευρώ «κόλλησε» στα σοκάκια της Σεβίλλης - «Πάρ' το λίγο αριστερά»

Μια Ferrari αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ αποδείχθηκε λιγότερο ευέλικτη απ’ όσο θα ήθελε ο οδηγός της στα στενά της παλιάς πόλης της Σεβίλλης, στην Ισπανία.

Το εντυπωσιακό κόκκινο σπορ αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε κατά τη διάρκεια ενός δύσκολου ελιγμού, με περαστικούς να συγκεντρώνονται γύρω του και το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το αυτοκίνητο είναι μια Ferrari Roma Spider με πορτογαλικές πινακίδες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισπανικού El País, η αξία του συγκεκριμένου μοντέλου ξεπερνά τις 300.000 ευρώ, ενώ το αμάξωμά του έχει πλάτος περίπου 1,97 μέτρα. Διαστάσεις που δεν βοηθούν ιδιαίτερα όταν ο δρόμος στενεύει ανάμεσα σε κτίρια και πεζοδρόμια.

Η δύσκολη στροφή

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Bamberg, στη συμβολή της με την Argote de Molina, στο ιστορικό κέντρο της Σεβίλλης. Ο οδηγός προσπάθησε να στρίψει αριστερά, αλλά ο περιορισμένος χώρος τον ανάγκασε να κάνει αλλεπάλληλους ελιγμούς, πηγαίνοντας μπρος και πίσω με ιδιαίτερη προσοχή.

Ένας περαστικός πλησίασε για να τον καθοδηγήσει, υποδεικνύοντάς του πόσο περιθώριο είχε ώστε να αποφύγει την επαφή με τους τοίχους. Το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται σε περιοχή όπου η πρόσβαση οχημάτων είναι περιορισμένη, αν και δεν είναι γνωστό υπό ποιες συνθήκες μπήκε εκεί η Ferrari. Λογικά, τον «κρέμασε» το GPS...

Επικά σχόλια

Η περιπέτεια δεν άφησε ασυγκίνητους τους χρήστες των social media. Κάποιοι αναρωτήθηκαν αν το αυτοκίνητο ήταν νοικιασμένο, ενώ άλλοι σχολίασαν ότι για τέτοιους δρόμους χρειάζεται περισσότερο η σωστή επιλογή διαδρομής παρά ένα πανίσχυρο αυτοκίνητο.

«Αυτό δεν θα συνέβαινε με ένα Twingo», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε πως το πρόβλημα δεν ήταν το αυτοκίνητο, αλλά η έλλειψη ενός καλού οδηγού. Άλλοι στάθηκαν στο άγχος που προκαλούσε και μόνο η σκέψη μιας γρατζουνιάς σε ένα τόσο ακριβό αμάξωμα.

Gazzetta.gr

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