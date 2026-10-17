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ΕΛΛΑΔΑ

Αύριο στη Νίκαια το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη

 17.10.2026 - 15:19
Αύριο στη Νίκαια το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη

Αύριο, Κυριακή θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια.

Συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές του καλλιτέχνη αναμένεται να βρεθούν στις 18 Οκτωβρίου, από τις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του.

Στον ίδιο ναό είχαν πραγματοποιηθεί η λαϊκή αγρυπνία και η εξόδιος ακολουθία του καλλιτέχνη, στη Νίκαια, τη γειτονιά με την οποία ο εκλιπών ήταν στενά συνδεδεμένος από τα παιδικά του χρόνια. Η ταφή του έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνώνμετά την πομπή που ξεκίνησε από τη Νίκαια, με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή. Την ίδια ημέρα είχε μεταβεί σε κλινική στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πραγματογνώμονας που έχει διορίσει η οικογένειά του κ. Γιώργος Φιτσιάλος, από την ανάλυση που έκανε εντόπισε στο αίμα του καλλιτέχνη Ολανζαπίνη, Αριπιπραζόλη, Μιδαζολάμη, Φλουμαζενίλη, Λιδοκαΐνη, Κοκαίνη, Βενζοϋλεκγονίνη και Προποφόλη.

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