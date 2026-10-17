Αύριο στη Νίκαια το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη

Συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές του καλλιτέχνη αναμένεται να βρεθούν στις 18 Οκτωβρίου, από τις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του.

Στον ίδιο ναό είχαν πραγματοποιηθεί η λαϊκή αγρυπνία και η εξόδιος ακολουθία του καλλιτέχνη, στη Νίκαια, τη γειτονιά με την οποία ο εκλιπών ήταν στενά συνδεδεμένος από τα παιδικά του χρόνια. Η ταφή του έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνώνμετά την πομπή που ξεκίνησε από τη Νίκαια, με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή. Την ίδια ημέρα είχε μεταβεί σε κλινική στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πραγματογνώμονας που έχει διορίσει η οικογένειά του κ. Γιώργος Φιτσιάλος, από την ανάλυση που έκανε εντόπισε στο αίμα του καλλιτέχνη Ολανζαπίνη, Αριπιπραζόλη, Μιδαζολάμη, Φλουμαζενίλη, Λιδοκαΐνη, Κοκαίνη, Βενζοϋλεκγονίνη και Προποφόλη.