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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανυπόφορη η κατάσταση σε δρόμο της Λάρνακας: Καταγγελία για κόντρες και γκάζια μέχρι τα ξημερώματα - «Η Αστυνομία πού είναι;»

 17.10.2026 - 15:26
Ανυπόφορη η κατάσταση σε δρόμο της Λάρνακας: Καταγγελία για κόντρες και γκάζια μέχρι τα ξημερώματα - «Η Αστυνομία πού είναι;»

Ανησυχία προκαλεί καταγγελία πολίτη στη Λάρνακα, σύμφωνα με την οποία οδηγοί οχημάτων και μοτοσικλετών φέρονται να επιδίδονται σε κόντρες κατά τις νυχτερινές ώρες, στη διαδρομή από τον κυκλικό κόμβο K-Cineplex μέχρι τα φώτα τροχαίας Κρασά.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, το φαινόμενο παρατηρείται σχεδόν κάθε βράδυ, μεταξύ των ωρών 23:00 και 02:00, με τους κατοίκους της περιοχής να αναγκάζονται, όπως αναφέρεται, να ακούν τον έντονο θόρυβο από τροποποιημένες εξατμίσεις οχημάτων και μοτοσικλετών.

Ο πολίτης εκφράζει την αγανάκτησή του για την κατάσταση, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για την παρουσία και τη δράση της Αστυνομίας κατά τις συγκεκριμένες ώρες.

Στην ανάρτησή του, ο πολίτης αντιπαραβάλλει τους τροχονομικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας με την κατάσταση που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί τη νύχτα. Συγκεκριμένα, διερωτάται γιατί δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται εντατικότεροι έλεγχοι και κατά τις ώρες που καταγγέλλεται ότι διεξάγονται οι κόντρες.

Παράλληλα, καλεί τις αρμόδιες Αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενίσχυσης της αστυνόμευσης στην περιοχή, είτε με τη χρήση κινητής κάμερας ελέγχου είτε με συχνότερες περιπολίες, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών.

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