Συνεχίζεται ο χορός των συλλήψεων για την επίθεση σε 16χρονο στα Λατσιά - Συνελήφθη και 17χρονος

Ο 17χρονος καθώς και 16χρονος ο οποίος συνελήφθη χθες, παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα προσωποκράτησης διάρκειας δύο ημερών.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, λίγο μετά τις 8.00 το βράδυ της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου 2026, οι ύποπτοι συναντήθηκαν με τον 16χρονο παραπονούμενο σε περιοχή των Λατσιών, όπου φέρονται να του επιτέθηκαν. Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο 16χρονος έφερε κάταγμα ρινικού οστού, καθώς και οίδημα – αιμάτωμα στο πρόσωπο.

Υπενθυμίζεται ότι, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθησαν άλλα επτά πρόσωπα στις 13 Οκτωβρίου 2026 για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων. Ένα από τα πρόσωπα αυτά αφέθηκε ελεύθερο, αφού δεν προέκυψε οτιδήποτε εναντίον του, ενώ τα υπόλοιπα έξι τέθηκαν υπό κράτηση για περίοδο πέντε ημερών, δυνάμει διατάγματος προσωποκράτησης που εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.