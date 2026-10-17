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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού - Πού αναμένονται βροχές και τι φέρνουν οι επόμενες ημέρες

 17.10.2026 - 16:27
Αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού - Πού αναμένονται βροχές και τι φέρνουν οι επόμενες ημέρες

Άστατος θα είναι απόψε ο καιρός σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Αύριο, ο καιρός αναμένεται κυρίως αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια.

Από τη Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ασθενής χαμηλή επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής ψηλή πίεση αναμένεται από την Κυριακή.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Απόψε, αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στο δυτικό μισό και στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς ως μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 16 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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