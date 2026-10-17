Αντιδράσεις στη Γαλλία για τον Μακρόν που διασκέδαζε σε συναυλία της Σελίν Ντιόν εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων - Δείτε βίντεο

Ο Γάλλος πρόεδρος, παρακολούθησε τη συναυλία μαζί με τη σύζυγό του, Μπριζίτ, από ιδιωτικό θεωρείο της Plenitude Arena στο Παρίσι. Το προεδρικό ζεύγος εθεάθη να χορεύει και να απολαμβάνει τη μουσική, ενώ στο τέλος της βραδιάς ο Μακρόν χαιρέτησε θεατές που του απευθύνονταν από τις θέσεις τους, κάτω από το θεωρείο.

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να επισημαίνουν την αντίθεση ανάμεσα στην παρουσία του προέδρου στη συναυλία και στην κοινωνική ένταση που επικρατεί στη Γαλλία. Οι επικρίσεις επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι ο Μακρόν επέλεξε να παρακολουθήσει τη μουσική εκδήλωση ενώ αναμένονταν εκτεταμένες διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Λίγες ώρες αργότερα, το Σάββατο, ξέσπασαν επεισόδια στο Παρίσι, στη Μασσαλία και στη Λυών, με διαδηλωτές να στήνουν οδοφράγματα, να ανάβουν φωτιές και να συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις Αρχές, μέχρι τις 11 το πρωί είχαν πραγματοποιηθεί 61 συλλήψεις στο Παρίσι και συνολικά 166 σε όλη τη Γαλλία.

Πηγή: protothema.gr