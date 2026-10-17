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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πορεία διαμαρτυρίας από την Άμεση Δημοκρατία κατά του ακριβού ηλεκτρικού ρεύματος - Δείτε βίντεο

 17.10.2026 - 16:49
Πορεία διαμαρτυρίας από την Άμεση Δημοκρατία κατά του ακριβού ηλεκτρικού ρεύματος - Δείτε βίντεο

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιείται στη Λευκωσία κατά του υψηλού κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, έπειτα από το κάλεσμα της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου και του Φειδία Παναγιώτου.

Οι πολίτες συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ελευθερίας και στη συνέχεια πορεύονται προς το Προεδρικό Μέγαρο, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις υψηλές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκεται η ανάγκη λήψης μέτρων για τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων. 

Για τη διευκόλυνση των πολιτών έχουν ανακοινωθεί δωρεάν λεωφορεία από την Πάφο, το Παραλίμνι, τη Λάρνακα και τη Λεμεσό, με στόχο τη μεταφορά τους στην πρωτεύουσα.

Το ΑΚΕΛ, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου έχουν επίσης εκφράσει τη στήριξή τους στην κινητοποίηση.

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