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Κάθε πότε πρέπει να πλένετε το πάπλωμά σας το φθινόπωρο

 17.10.2026 - 17:39
Κάθε πότε πρέπει να πλένετε το πάπλωμά σας το φθινόπωρο

Καθώς η θερμοκρασία πέφτει και οι νύχτες γίνονται πιο δροσερές, πολλοί βγάζουν από τις ντουλάπες τα πιο ζεστά παπλώματα, αφήνοντας πίσω τα ελαφριά καλοκαιρινά κλινοσκεπάσματα.

Πριν όμως στρωθεί ξανά το κρεβάτι για τη νέα εποχή, υπάρχει ένα σημαντικό βήμα που δεν πρέπει να παραλείπεται: ο σωστός καθαρισμός του παπλώματος.

Ακόμη κι αν παρέμεινε αποθηκευμένο από την άνοιξη, μπορεί να έχει συγκεντρώσει σκόνη και άλλα υπολείμματα. Γι’ αυτό, το φθινόπωρο αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να του κάνετε ένα καλό πλύσιμο, πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε καθημερινά.

Σε αντίθεση με τα σεντόνια και τις μαξιλαροθήκες, τα παπλώματα δεν χρειάζονται συνήθως εβδομαδιαίο πλύσιμο. Αυτό συμβαίνει επειδή προστατεύονται από τα υπόλοιπα κλινοσκεπάσματα ή από το παπλωματοθήκη, η οποία περιορίζει την άμεση επαφή τους με τον ιδρώτα, τα φυσικά έλαια του σώματος και τους ρύπους.

Για τα περισσότερα νοικοκυριά, το πλύσιμο κάθε λίγους μήνες αποτελεί έναν πρακτικό γενικό κανόνα, με τη συχνότητα να εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εάν χρησιμοποιείτε παπλωματοθήκη και την πλένετε τακτικά, το ίδιο το πάπλωμα μπορεί να παραμένει καθαρό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν, αντίθετα, κοιμάστε απευθείας κάτω από αυτό χωρίς προστατευτικό κάλυμμα, είναι προτιμότερο να το πλένετε περίπου κάθε δύο με τρεις μήνες.

Πότε το πάπλωμα χρειάζεται συχνότερο πλύσιμο

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το πάπλωμα μπορεί να χρειάζεται καθαρισμό συχνότερα από το συνηθισμένο.

-Αν κοιμάστε χωρίς σεντόνι ανάμεσα σε εσάς και το πάπλωμα: Η άμεση επαφή με το σώμα αυξάνει την έκθεσή του στον ιδρώτα και στα φυσικά έλαια του δέρματος.

-Αν κοιμούνται κατοικίδια στο κρεβάτι: Οι τρίχες, τα νεκρά κύτταρα του δέρματος και οι ρύποι που μεταφέρουν τα ζώα μπορούν να συσσωρεύονται πιο γρήγορα.

-Αν ιδρώνετε έντονα κατά τη διάρκεια της νύχτας: Η υγρασία και τα υπολείμματα από τον ιδρώτα ενδέχεται να επιβαρύνουν περισσότερο τα κλινοσκεπάσματα.

-Αν έχετε αλλεργίες: Η σκόνη και τα αλλεργιογόνα μπορεί να επηρεάζουν την άνεσή σας, γι’ αυτό χρειάζεται να προσαρμόζετε τη φροντίδα των κλινοσκεπασμάτων στις ανάγκες σας.

Σε κάθε περίπτωση, η συχνότητα καθαρισμού πρέπει να προσαρμόζεται στην πραγματική χρήση του παπλώματος και όχι να ακολουθείται μηχανικά ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Τι πρέπει να προσέξετε πριν το βάλετε στο πλυντήριο

Πριν ξεκινήσετε το πλύσιμο, ελέγξτε προσεκτικά την ετικέτα φροντίδας. Δεν είναι όλα τα παπλώματα κατάλληλα για τον ίδιο τρόπο καθαρισμού.

Ορισμένα μοντέλα με γέμιση από πούπουλα, μαλλί ή ειδικά υλικά απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες πλύσης ή επαγγελματικό καθαρισμό. Η παράβλεψη των οδηγιών μπορεί να αλλοιώσει τη γέμιση ή να προκαλέσει φθορές στο ύφασμα.

Εάν το πάπλωμα πλένεται στο πλυντήριο, βεβαιωθείτε ότι ο κάδος έχει επαρκή χωρητικότητα. Δεν πρέπει να πιέζεται υπερβολικά, καθώς χρειάζεται χώρο για να καθαριστεί σωστά.

Εξίσου σημαντικό είναι το στέγνωμα. Το πάπλωμα πρέπει να στεγνώσει πλήρως πριν επιστρέψει στο κρεβάτι ή αποθηκευτεί, καθώς η υγρασία που εγκλωβίζεται στο εσωτερικό του μπορεί να δημιουργήσει δυσάρεστες οσμές και να ευνοήσει την ανάπτυξη μούχλας.

Πηγή: iefimerida.gr

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