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Φιλαδέλφεια: Νεκρές 22χρονη μητέρα και η 3χρονη κόρη της μετά από φωτιά που προκλήθηκε από μπαταρία ηλεκτρικού σκούτερ

 17.10.2026 - 20:52
Φιλαδέλφεια: Νεκρές 22χρονη μητέρα και η 3χρονη κόρη της μετά από φωτιά που προκλήθηκε από μπαταρία ηλεκτρικού σκούτερ

Μια 22χρονη μητέρα πέθανε λίγες ημέρες αφότου η τρίχρονη κόρη της έχασε τη ζωή της σε φωτιά που προκλήθηκε από μπαταρία ιόντων λιθίου σε κατοικία στη Φιλαδέλφεια.

Αυτή την εβδομάδα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η 22χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη από τη φωτιά, η οποία ξέσπασε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, στο τετράγωνο 3300 της οδού D, στη συνοικία Φέρχιλ της Φιλαδέλφειας. Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι πυκνοί καπνοί και φλόγες έβγαιναν από τον δεύτερο όροφο, όπως επιβεβαίωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Φιλαδέλφειας στην Daily Voice. Μια 22χρονη γυναίκα και η τρίχρονη κόρη της είχαν παγιδευτεί μέσα στο διώροφο σπίτι και διασώθηκαν από τις ομάδες έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, το μικρό κορίτσι πέθανε αργότερα στο νοσοκομείο, όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το WPVI. Γείτονας δήλωσε στο μέσο ότι ένας συγγενής φοβόταν πως η νεαρή γυναίκα δεν θα κατάφερνε να επιβιώσει.

Η 24χρονη αδελφή της γυναίκας και ο πεντάχρονος γιος της τραυματίστηκαν, αλλά κατάφεραν να διαφύγουν από τις φλόγες πηδώντας από ένα παράθυρο του δεύτερου ορόφου, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Λίγες ημέρες αργότερα, η 22χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα της μητέρας και της μικρής κόρης της.

Τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, δεν υπήρχαν στο σπίτι ανιχνευτές καπνού σε λειτουργία. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι αρχές απέδωσαν την πυρκαγιά σε μπαταρία ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούνταν σε ηλεκτρικό ποδήλατο. Συγγενής της οικογένειας επιβεβαίωσε στην Daily Voice ότι η μπαταρία ανήκε σε ηλεκτρικό σκούτερ, το οποίο η 22χρονη είχε χαρίσει στα παιδιά.


Πηγή: People

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