VIDEO - Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται το βρέφος που διαγνώστηκε με λεγεωνέλλα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1, το βρέφος γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της πρωτεύουσας. Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του στο σπίτι, παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Μακάρειο Νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία.

Η υπόθεση προκάλεσε την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, με το Υπουργείο Υγείας να αποφασίζει την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του νοσηλευτηρίου στο οποίο γεννήθηκε το παιδί. Παράλληλα, τα υπόλοιπα νεογνά που βρίσκονταν εκεί μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσηλευτήρια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο δίκτυο ύδρευσης της κλινικής, καθώς τα πρώτα δειγματοληπτικά αποτελέσματα έδειξαν παρουσία του βακτηρίου της λεγεωνέλλας. Τα οριστικά εργαστηριακά αποτελέσματα αναμένονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, στα μέσα της εβδομάδας.

Την ίδια ώρα, ειδικοί επισημαίνουν ότι η νόσος των Λεγεωνάριων δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η λεγεωνέλλα μπορεί να εντοπιστεί σε συστήματα ύδρευσης, γεγονός που καθιστά αναγκαίους τους συστηματικούς ελέγχους, ιδιαίτερα σε χώρους όπου φιλοξενούνται ευάλωτοι ασθενείς, όπως τα νεογνά.

Η κατάσταση του βρέφους παραμένει σοβαρή, με τους θεράποντες ιατρούς να συνεχίζουν την αγωγή και να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

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