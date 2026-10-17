Μπάκιγχαμ: Αντιμετωπίζει «εισβολή» τρωκτικών κάθε φθινόπωρο - Κρύβουν τις παγίδες από τους επισκέπτες

Κάθε φθινόπωρο, το ιστορικό παλάτι βρίσκεται αντιμέτωπο με μια ιδιότυπη «εισβολή», όπως αποκαλύπτεται στο επεισόδιο «Autumn» της σειράς του Channel 5 «Buckingham Palace: A Year in the Life», που προβλήθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

Στο επεισόδιο, οι κάμερες ακολουθούν τον Ντάνκαν Μπόσομγουορθ, ειδικό στον έλεγχο παρασίτων στο παλάτι, καθώς επιχειρεί να αντιμετωπίσει την αυξημένη παρουσία αρουραίων και ποντικιών που παρατηρείται αυτή την εποχή του χρόνου.

Μέρος της δουλειάς του Μπόσομγουορθ είναι να εντοπίζει τα σημεία από τα οποία είναι πιθανότερο να περάσουν τα τρωκτικά και να τοποθετεί εκεί παγίδες.

Υπάρχει, όμως, και ένας δεύτερος παράγοντας που πρέπει να λάβει υπόψη του: οι παγίδες δεν πρέπει να γίνονται αντιληπτές από τους επισκέπτες.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, όσοι περιηγούνται στο Μπάκιγχαμ έχουν μια συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό τους και το τελευταίο που περιμένουν να αντικρίσουν είναι παγίδες για ποντίκια ή ειδικά κουτιά για αρουραίους.

Η αντιμετώπιση άλλων παρασίτων, όπως οι σκόροι, γίνεται επίσης με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το παρελθόν. Υπό τον βασιλιά Κάρολο, προτιμώνται περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον μέθοδοι αντί των ισχυρών χημικών που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα.

Το πρόβλημα των τρωκτικών στο παλάτι δεν είναι καινούργιο.

Στο ίδιο επεισόδιο αποκαλύπτεται ότι η βασίλισσα Βικτώρια διέθετε τον δικό της άνθρωπο για την αντιμετώπισή τους, έναν άνδρα γνωστό ως «Jack Black», ο οποίος είχε τον ρόλο του προσωπικού κυνηγού αρουραίων.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σειρά, τρωκτικό είχε εντοπιστεί ακόμη και στους χώρους όπου φιλοξενούνταν ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα σε επίσκεψή τους στο Μπάκιγχαμ.

Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να είχε συμβουλεύσει το προσωπικό του παλατιού να μην ενημερώσει την Πρώτη Κυρία για το περιστατικό.

Η παρουσία των τρωκτικών ενδέχεται να έχει επηρεαστεί τα τελευταία χρόνια και από τις εκτεταμένες εργασίες που πραγματοποιούνται στο παλάτι.

Το μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνισης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων ξεκίνησε το 2017 και πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2027.

Μεταξύ άλλων, προβλέπει την αντικατάσταση και αναβάθμιση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων θέρμανσης, με στόχο τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς και πλημμύρας στο ιστορικό κτίριο.

Το έργο, προϋπολογισμού 369 εκατ. λιρών, έχει προκαλέσει για χρόνια θόρυβο και αναστάτωση στο εσωτερικό του παλατιού, κάτι που ενδέχεται να έχει επηρεάσει και τις συνήθειες των τρωκτικών.

Αρχικά είχε θεωρηθεί πιθανό ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα εγκατασταθεί στο Μπάκιγχαμ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Ο ίδιος, ωστόσο, έχει ξεκαθαρίσει ότι σκοπεύει να παραμείνει στο Clarence House, την κατοικία όπου ζει εδώ και χρόνια και η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το παλάτι.

Το Μπάκιγχαμ θα εξακολουθήσει πάντως να αποτελεί κεντρικό χώρο της βρετανικής μοναρχίας, φιλοξενώντας επίσημες υποχρεώσεις, κρατικές τελετές και εκδηλώσεις.

Η απόφαση του Καρόλου έχει προκαλέσει και αντιδράσεις. Ο πρώην βουλευτής Νόρμαν Μπέικερ την επέκρινε μιλώντας στην εκπομπή «Jeremy Vine On 5», ενώ άλλοι έσπευσαν να υπερασπιστούν την επιλογή του βασιλιά, υποστηρίζοντας ότι η παραμονή στο μικρότερο Clarence House συνεπάγεται χαμηλότερα έξοδα και μεγαλύτερη ιδιωτικότητα.

Πηγή: protothema.gr