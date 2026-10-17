Στις φλόγες η Γαλλία: Λεηλασίες, εισβολές σε δημαρχεία και ακρωτηριασμός διαδηλωτή - 420 συλλήψεις

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 420 άτομα σε όλη τη χώρα. Το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών και περιστατικά λεηλασίας, ενώ σε αρκετές πόλεις καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές σε δημόσια κτίρια και εμπορικά καταστήματα.

Στη Λυών, το γραφείο τουρισμού υπέστη σοβαρές ζημιές, όταν διαδηλωτές έσπασαν παράθυρα και εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κτίριο. Ο δήμαρχος της πόλης χαρακτήρισε την απώλεια του τουριστικού γραφείου «σπαρακτική». Στη Λιλ, διαδηλωτές εισέβαλαν στο δημαρχείο, ενώ σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, καταστήματα λεηλατήθηκαν. Στη Μασσαλία, δεκάδες καταστήματα στο κέντρο της πόλης έγιναν στόχος λεηλασιών.

Επεισόδια σημειώθηκαν και στο Παρίσι, όπου διαδηλωτές έσπασαν βιτρίνες, λεηλάτησαν καταστήματα και πέταξαν γυάλινα μπουκάλια. Παράλληλα, ένα οδόφραγμα πυρπολήθηκε κοντά στο Κανάλι Σεν-Μαρτέν. Στο Σαιντ-Ετιέν, ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε σοβαρά, με αποτέλεσδμα να υποστεί ακρωτηριασμό στο χέρι του, σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV. Τραυματισμοί αστυνομικών αναφέρθηκαν στην Τουλόν.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, καταδίκασε τα επεισόδια, τονίζοντας ότι οι ειρηνικές διαδηλώσεις έχουν θέση στη Δημοκρατία, αλλά «οι εμπρησμοί, οι λεηλασίες και οι επιθέσεις δεν έχουν καμία θέση». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι κανείς δεν θα επιτρέψει να επιβληθεί πολιτική ατζέντα μέσω της βίας, αφήνοντας αιχμές για όσους ενδέχεται να επιχειρούν να αξιοποιήσουν τα επεισόδια ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Από την πλευρά της, η Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής του ακροδεξιού «Εθνική Συσπείρωση», κατηγόρησε τους ταραξίες ότι «δηλητηριάζουν» τις διαδηλώσεις. Αντίθετα, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ηγέτης της αριστερής «Ανυπότακτης Γαλλίας», υποστήριξε ότι τα μέσα ενημέρωσης εστιάζουν υπερβολικά στα περιστατικά βίας, ενώ, όπως ισχυρίστηκε, «όλα εξελίσσονται ήρεμα».

Οι κινητοποιήσεις έρχονται έπειτα από τρεις εβδομάδες φοιτητικών διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων έχουν διατυπωθεί εκκλήσεις για συμμετοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, καθώς και προσωπικοτήτων του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», που είχε πρωταγωνιστήσει σε μαζικές διαμαρτυρίες στη Γαλλία τα προηγούμενα χρόνια.

Παρά τις κοινωνικές διεκδικήσεις, τα εκτεταμένα επεισόδια και οι καταστροφές έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με το υπουργείο Εσωτερικών να καταδικάζει τις επιθέσεις και να κάνει λόγο για στοχευμένες πράξεις βίας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, απηύθυνε έκκληση για «ηρεμία», καλώντας τους διαδηλωτές να επιδείξουν «σεβασμό προς τους ανθρώπους και τις περιουσίες».

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