Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣτις φλόγες η Γαλλία: Λεηλασίες, εισβολές σε δημαρχεία και ακρωτηριασμός διαδηλωτή - 420 συλλήψεις
ΔΙΕΘΝΗ

Στις φλόγες η Γαλλία: Λεηλασίες, εισβολές σε δημαρχεία και ακρωτηριασμός διαδηλωτή - 420 συλλήψεις

 17.10.2026 - 22:30
Στις φλόγες η Γαλλία: Λεηλασίες, εισβολές σε δημαρχεία και ακρωτηριασμός διαδηλωτή - 420 συλλήψεις

Εκατοντάδες άτομα συνελήφθησαν σε ολόκληρη τη Γαλλία, κατά τη διάρκεια μιας ημέρας μαζικών διαδηλώσεων με αιτήματα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από εκτεταμένα επεισόδια, λεηλασίες καταστημάτων, εμπρησμούς και επιθέσεις, με τις αρχές να καταδικάζουν τις πράξεις βίας.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 420 άτομα σε όλη τη χώρα. Το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών και περιστατικά λεηλασίας, ενώ σε αρκετές πόλεις καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές σε δημόσια κτίρια και εμπορικά καταστήματα.

Στη Λυών, το γραφείο τουρισμού υπέστη σοβαρές ζημιές, όταν διαδηλωτές έσπασαν παράθυρα και εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κτίριο. Ο δήμαρχος της πόλης χαρακτήρισε την απώλεια του τουριστικού γραφείου «σπαρακτική». Στη Λιλ, διαδηλωτές εισέβαλαν στο δημαρχείο, ενώ σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, καταστήματα λεηλατήθηκαν. Στη Μασσαλία, δεκάδες καταστήματα στο κέντρο της πόλης έγιναν στόχος λεηλασιών.

Επεισόδια σημειώθηκαν και στο Παρίσι, όπου διαδηλωτές έσπασαν βιτρίνες, λεηλάτησαν καταστήματα και πέταξαν γυάλινα μπουκάλια. Παράλληλα, ένα οδόφραγμα πυρπολήθηκε κοντά στο Κανάλι Σεν-Μαρτέν. Στο Σαιντ-Ετιέν, ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε σοβαρά, με αποτέλεσδμα να υποστεί ακρωτηριασμό στο χέρι του, σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV. Τραυματισμοί αστυνομικών αναφέρθηκαν στην Τουλόν.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, καταδίκασε τα επεισόδια, τονίζοντας ότι οι ειρηνικές διαδηλώσεις έχουν θέση στη Δημοκρατία, αλλά «οι εμπρησμοί, οι λεηλασίες και οι επιθέσεις δεν έχουν καμία θέση». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι κανείς δεν θα επιτρέψει να επιβληθεί πολιτική ατζέντα μέσω της βίας, αφήνοντας αιχμές για όσους ενδέχεται να επιχειρούν να αξιοποιήσουν τα επεισόδια ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Από την πλευρά της, η Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής του ακροδεξιού «Εθνική Συσπείρωση», κατηγόρησε τους ταραξίες ότι «δηλητηριάζουν» τις διαδηλώσεις. Αντίθετα, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ηγέτης της αριστερής «Ανυπότακτης Γαλλίας», υποστήριξε ότι τα μέσα ενημέρωσης εστιάζουν υπερβολικά στα περιστατικά βίας, ενώ, όπως ισχυρίστηκε, «όλα εξελίσσονται ήρεμα».

Οι κινητοποιήσεις έρχονται έπειτα από τρεις εβδομάδες φοιτητικών διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων έχουν διατυπωθεί εκκλήσεις για συμμετοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, καθώς και προσωπικοτήτων του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», που είχε πρωταγωνιστήσει σε μαζικές διαμαρτυρίες στη Γαλλία τα προηγούμενα χρόνια.

Παρά τις κοινωνικές διεκδικήσεις, τα εκτεταμένα επεισόδια και οι καταστροφές έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με το υπουργείο Εσωτερικών να καταδικάζει τις επιθέσεις και να κάνει λόγο για στοχευμένες πράξεις βίας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, απηύθυνε έκκληση για «ηρεμία», καλώντας τους διαδηλωτές να επιδείξουν «σεβασμό προς τους ανθρώπους και τις περιουσίες».

Live εικόνα:

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για μητέρα ενός παιδιού: Έφυγε πρόωρα σε ηλικία 44 ετών - Δείτε φωτογραφία
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Χτύπησε το αυτοκίνητό της και έφυγε - Η έκκληση της γυναίκας - Δείτε φωτογραφία
Συναγερμός για το νεογέννητο με λεγεωνέλλωση: Πού κόλλησε το βακτήριο - Τα δείγματα και οι έρευνες για την εστία μόλυνσης
Άλλαξε επάγγελμα: Δίνουν €3.700 τον μήνα για νταντά στη Λεμεσό - Το ωράριο και τα ωφελήματα
Αγαπημένη Κύπρια ηθοποιός πήρε πτυχίο και συγκινεί με την εξομολόγησή της - Δείτε φωτογραφίες
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή 47χρονος στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μπάκιγχαμ: Αντιμετωπίζει «εισβολή» τρωκτικών κάθε φθινόπωρο - Κρύβουν τις παγίδες από τους επισκέπτες

 17.10.2026 - 22:25
Επόμενο άρθρο

Από τον καφέ της Λήδρας στο φεστιβάλ της Πύλας: Οι συναντήσεις αλλάζουν, το Κυπριακό μένει άλυτο

 17.10.2026 - 23:06
Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν στο Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης - «Μήνυμα ειρήνης και συνύπαρξης» - Δείτε φωτογραφίες

Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν στο Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης - «Μήνυμα ειρήνης και συνύπαρξης» - Δείτε φωτογραφίες

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 19:00 το 6ο Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης στην Πύλα, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν. Η κοινή τους παρουσία στο φεστιβάλ είχε συμφωνηθεί κατά την τελευταία συνάντησή τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν στο Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης - «Μήνυμα ειρήνης και συνύπαρξης» - Δείτε φωτογραφίες

Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν στο Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης - «Μήνυμα ειρήνης και συνύπαρξης» - Δείτε φωτογραφίες

  •  17.10.2026 - 20:16
Από τον καφέ της Λήδρας στο φεστιβάλ της Πύλας: Οι συναντήσεις αλλάζουν, το Κυπριακό μένει άλυτο

Από τον καφέ της Λήδρας στο φεστιβάλ της Πύλας: Οι συναντήσεις αλλάζουν, το Κυπριακό μένει άλυτο

  •  17.10.2026 - 23:06
Δεν βάζουμε μυαλό: Νέο περιστατικό βίας σε Λύκειο στη Λεμεσό - Στο νοσοκομείο 17χρονος, καταζητείται 19χρονος

Δεν βάζουμε μυαλό: Νέο περιστατικό βίας σε Λύκειο στη Λεμεσό - Στο νοσοκομείο 17χρονος, καταζητείται 19χρονος

  •  17.10.2026 - 19:11
VIDEO - Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται το βρέφος που διαγνώστηκε με λεγεωνέλλα

VIDEO - Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται το βρέφος που διαγνώστηκε με λεγεωνέλλα

  •  17.10.2026 - 20:59
Στις φλόγες η Γαλλία: Λεηλασίες, εισβολές σε δημαρχεία και ακρωτηριασμός διαδηλωτή - 420 συλλήψεις

Στις φλόγες η Γαλλία: Λεηλασίες, εισβολές σε δημαρχεία και ακρωτηριασμός διαδηλωτή - 420 συλλήψεις

  •  17.10.2026 - 22:30
Το υπόμνημα Φειδία προς τον ΠτΔ: «Κατοχύρωση ρεύματος και καυσίμων ως αγαθά πρώτης ανάγκης»

Το υπόμνημα Φειδία προς τον ΠτΔ: «Κατοχύρωση ρεύματος και καυσίμων ως αγαθά πρώτης ανάγκης»

  •  17.10.2026 - 18:24
Γιώργος Μαζωνάκης: Ο θάνατος του επήλθε από κοκτέιλ κατασταλτικών που του έδωσαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι

Γιώργος Μαζωνάκης: Ο θάνατος του επήλθε από κοκτέιλ κατασταλτικών που του έδωσαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι

  •  17.10.2026 - 18:14
Αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού - Πού αναμένονται βροχές και τι φέρνουν οι επόμενες ημέρες

Αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού - Πού αναμένονται βροχές και τι φέρνουν οι επόμενες ημέρες

  •  17.10.2026 - 16:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα