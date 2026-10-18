Στις φλόγες τυλίχθηκε μεγάλος αριθμός ακινητοποιημένων αυτοκινήτων στη Λευκωσία

Μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μετέβησαν στο σημείο, όπου κατέσβησαν τη φωτιά.

Από τη φωτιά καταστράφηκε μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων, τα οποία βρίσκονταν σε μη λειτουργήσιμη κατάσταση και προορίζονταν για σκοπούς ανταλλακτικών.

Η σκηνή αποκλείστηκε και σήμερα το πρωί θα διενεργηθούν περαιτέρω εξετάσεις για τη διαπίστωση των ακριβών αιτιών της πυρκαγιάς.