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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στις φλόγες τυλίχθηκε μεγάλος αριθμός ακινητοποιημένων αυτοκινήτων στη Λευκωσία

 18.10.2026 - 07:09
Στις φλόγες τυλίχθηκε μεγάλος αριθμός ακινητοποιημένων αυτοκινήτων στη Λευκωσία

Φωτιά σε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα στη Λευκωσία Λίγο πριν από τη 1.00 τα ξημερώματα σήμερα, λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε ανοικτό χωράφι σε βιομηχανική περιοχή της Λευκωσίας.

Μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μετέβησαν στο σημείο, όπου κατέσβησαν τη φωτιά.

Από τη φωτιά καταστράφηκε μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων, τα οποία βρίσκονταν σε μη λειτουργήσιμη κατάσταση και προορίζονταν για σκοπούς ανταλλακτικών.

Η σκηνή αποκλείστηκε και σήμερα το πρωί θα διενεργηθούν περαιτέρω εξετάσεις για τη διαπίστωση των ακριβών αιτιών της πυρκαγιάς.

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Η πολιτική ανανέωση είναι θεμιτή. Η προσαρμογή στις κοινωνικές ανάγκες είναι αναγκαία. Και η προσπάθεια ενός πολιτικού να διευρύνει την εκλογική του απήχηση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, της δημοκρατικής διαδικασίας. Όταν, όμως, η αναζήτηση ενός νέου πολιτικού ακροατηρίου οδηγεί σε θέσεις που δημιουργούν ερωτήματα, για τη συνέπεια της προηγούμενης διαδρομής του, τότε το ζήτημα ξεπερνά την επικοινωνιακή στρατηγική και μετατρέπεται, σε πρόβλημα πολιτικής ταυτότητας.

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