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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός σήμερα; Δείτε αναλυτικά πριν βγείτε από το σπίτι

 18.10.2026 - 07:15
Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός σήμερα; Δείτε αναλυτικά πριν βγείτε από το σπίτι

Κυρίως αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με τη θερμοκρασία να ανέρχεται γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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Η πολιτική ανανέωση είναι θεμιτή. Η προσαρμογή στις κοινωνικές ανάγκες είναι αναγκαία. Και η προσπάθεια ενός πολιτικού να διευρύνει την εκλογική του απήχηση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, της δημοκρατικής διαδικασίας. Όταν, όμως, η αναζήτηση ενός νέου πολιτικού ακροατηρίου οδηγεί σε θέσεις που δημιουργούν ερωτήματα, για τη συνέπεια της προηγούμενης διαδρομής του, τότε το ζήτημα ξεπερνά την επικοινωνιακή στρατηγική και μετατρέπεται, σε πρόβλημα πολιτικής ταυτότητας.

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