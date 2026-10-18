Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣε ποιους θα πείτε σήμερα «χρόνια πολλά» - Τα ονόματα που γιορτάζουν
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε ποιους θα πείτε σήμερα «χρόνια πολλά» - Τα ονόματα που γιορτάζουν

 18.10.2026 - 07:41
Σε ποιους θα πείτε σήμερα «χρόνια πολλά» - Τα ονόματα που γιορτάζουν

Σήμερα Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο η εκκλησία μας τιμά επίσης τη μνήμη των Λουκά του Ευαγγελιστού και Αγίου Μαρίνου του γέροντος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα*
Μαρίνος*

*Και τα δύο αυτά ονόματα γιορτάζονται και σε άλλες ημερομηνίες.

Μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά 

Σήμερα, 18 Οκτωβρίου, τιμάται από την Αγία μας Ορθόδοξο Εκκλησία μέσα στην αναστάσιμη ατμόσφαιρα της Κυριακής, η μνήμη του Αγίου και Ευαγγελιστού Λουκά, ιατρού, αγιογράφου και συγγραφέα του ομώνυμου Ευαγγελίου και των Πράξεων των Αποστόλων, δηλαδή δύο από τα 27 κανονικά βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Καταγόμενος από την περίφημη Αντιόχεια της Συρίας, σπούδασε την ελληνική παιδεία και αναδείχθηκε σε άριστο ιατρό. Μετά τη συνάντησή του με τον Παύλο, στα μέρη της Ελλάδας, όπου ασκούσε την ιατρική, τον ακολούθησε πιστά στις περιοδείες του και του πρόσφερε την αναγκαία ιατρική φροντίδα και συμπαράσταση στο ιεραποστολικό έργο. Μάλιστα, όπως ο «απόστολος των εθνών», αναφέρει, μόνο ο Λουκάς τον συνόδευσε και του συμπαραστάθηκε ακόμη και κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του.

Μετά το μαρτυρικό θάνατο του διδασκάλου του Απ. Παύλου (64 μ.Χ.), περιόδευσε σε διάφορα μέρη και ιδίως στην κεντρική Ελλάδα, όπου κήρυξε και συνέβαλε τα μέγιστα στην επικράτηση του Χριστιανισμού.

Εκοιμήθη και ετάφη στα μέρη της Βοιωτίας, σε ηλικία περίπου 80 ετών. Τον 4ο αιώνα το ιερό του λείψανο μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και εναποτέθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων, όπου είχαν τοποθετηθεί και τα λείψανα των άλλων Αποστόλων, καθώς και διακεκριμένων Αγίων.

Ο Λουκάς θεωρείται ως ο πρώτος αγιογράφος της Εκκλησίας, αφού, σύμφωνα με την παράδοση, είχε αγιογραφήσει τρεις εικόνες της Θεοτόκου με κερί και μαστίχα, τις οποίες και παρουσίασε στην Ίδια την Παναγία και Αυτή τις ευλόγησε (μεταξύ αυτών και η εικόνα της Ελεούσας του Κύκκου). Σύμφωνα με την παράδοση, από το χέρι του Ευαγγελιστή Λουκά αγιογραφήθηκαν και άλλες εβδομήντα εικόνες της Θεοτόκου, που βρίσκονται σε διάφορες μονές και προσκυνήματα της Κύπρου και της ευρύτερης Ορθοδοξίας.

Σήμερα πανηγυρίζουν μεταξύ άλλων, οι τουρκοκρατούμενες ενορίες Αγίου Λουκά στην Παλαιά Λευκωσία, της Μουσουλίτας, της Λαπήθου και το παρεκκλήσι στη Χρυσίδα της Κυθρέας, καθώς επίσης οι ενοριακοί ναοί στην Αμμόχωστο, στο Παλαιχώρι, τις Κόκκινες Στροβόλου, την Πάφο, τη Λεμεσό και την Αραδίππου.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άγρια επεισόδια αμαύρωσαν τις διαδηλώσεις στη Γαλλία - 1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες αστυνομικοί
Αξίζουμε να απολαμβάνουμε το φαγητό και τη ζωή χωρίς ενοχές, φόβο και εμμονές
Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός σήμερα; Δείτε αναλυτικά πριν βγείτε από το σπίτι
Η κακοκαιρία «χτύπησε» την Πάφο - Μεταλλική κατασκευή κατέρρευσε και γέμισε συντρίμμια το πεζοδρόμιο - Δείτε βίντεο
Σήμερα το μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, 40 ημέρες μετά τον θάνατό του
Θέλεις μια μικρή απόδραση; 5 όμορφα μέρη στην Κύπρο για το φθινόπωρο – Προορισμοί για βόλτα, χαλάρωση και φύση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σαρωτικοί έλεγχοι της Αστυνομίας σε όλη την Κύπρο - Χειροπέδες σε 7 πρόσωπα

 18.10.2026 - 07:37
Επόμενο άρθρο

Η κακοκαιρία «χτύπησε» την Πάφο - Μεταλλική κατασκευή κατέρρευσε και γέμισε συντρίμμια το πεζοδρόμιο - Δείτε βίντεο

 18.10.2026 - 07:49
Ο Αβέρωφ σε πολιτική μετάλλαξη: Από τον ευρωπαϊσμό στο χαρτί των κυρώσεων και η αναζήτηση νέων πολιτικών συμμαχιών

Ο Αβέρωφ σε πολιτική μετάλλαξη: Από τον ευρωπαϊσμό στο χαρτί των κυρώσεων και η αναζήτηση νέων πολιτικών συμμαχιών

Η πολιτική ανανέωση είναι θεμιτή. Η προσαρμογή στις κοινωνικές ανάγκες είναι αναγκαία. Και η προσπάθεια ενός πολιτικού να διευρύνει την εκλογική του απήχηση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, της δημοκρατικής διαδικασίας. Όταν, όμως, η αναζήτηση ενός νέου πολιτικού ακροατηρίου οδηγεί σε θέσεις που δημιουργούν ερωτήματα, για τη συνέπεια της προηγούμενης διαδρομής του, τότε το ζήτημα ξεπερνά την επικοινωνιακή στρατηγική και μετατρέπεται, σε πρόβλημα πολιτικής ταυτότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Αβέρωφ σε πολιτική μετάλλαξη: Από τον ευρωπαϊσμό στο χαρτί των κυρώσεων και η αναζήτηση νέων πολιτικών συμμαχιών

Ο Αβέρωφ σε πολιτική μετάλλαξη: Από τον ευρωπαϊσμό στο χαρτί των κυρώσεων και η αναζήτηση νέων πολιτικών συμμαχιών

  •  18.10.2026 - 07:26
Έρχιουρμαν: Το περιεχόμενο της λύσης είναι σημαντικότερο από τις ετικέτες - Ισχυρίζεται ότι δεν έλαβε έγγραφο με 19 προτάσεις του ΠτΔ

Έρχιουρμαν: Το περιεχόμενο της λύσης είναι σημαντικότερο από τις ετικέτες - Ισχυρίζεται ότι δεν έλαβε έγγραφο με 19 προτάσεις του ΠτΔ

  •  18.10.2026 - 08:42
Φρουρός ασφαλείας άρπαξε χρήματα και κοσμήματα από διαμέρισμα 43χρονης - Παραδέχθηκε και δεύτερη κλοπή

Φρουρός ασφαλείας άρπαξε χρήματα και κοσμήματα από διαμέρισμα 43χρονης - Παραδέχθηκε και δεύτερη κλοπή

  •  18.10.2026 - 09:06
Στις φλόγες τυλίχθηκε μεγάλος αριθμός ακινητοποιημένων αυτοκινήτων στη Λευκωσία

Στις φλόγες τυλίχθηκε μεγάλος αριθμός ακινητοποιημένων αυτοκινήτων στη Λευκωσία

  •  18.10.2026 - 07:09
Αξίζουμε να απολαμβάνουμε το φαγητό και τη ζωή χωρίς ενοχές, φόβο και εμμονές

Αξίζουμε να απολαμβάνουμε το φαγητό και τη ζωή χωρίς ενοχές, φόβο και εμμονές

  •  18.10.2026 - 07:23
Άγρια επεισόδια αμαύρωσαν τις διαδηλώσεις στη Γαλλία - 1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες αστυνομικοί

Άγρια επεισόδια αμαύρωσαν τις διαδηλώσεις στη Γαλλία - 1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες αστυνομικοί

  •  18.10.2026 - 08:00
Δικαιοσύνη με ανθρώπινο πρόσωπο: Αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε

Δικαιοσύνη με ανθρώπινο πρόσωπο: Αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε

  •  18.10.2026 - 07:56
Θέλεις μια μικρή απόδραση; 5 όμορφα μέρη στην Κύπρο για το φθινόπωρο – Προορισμοί για βόλτα, χαλάρωση και φύση

Θέλεις μια μικρή απόδραση; 5 όμορφα μέρη στην Κύπρο για το φθινόπωρο – Προορισμοί για βόλτα, χαλάρωση και φύση

  •  18.10.2026 - 07:33

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα