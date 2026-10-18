Σε ποιους θα πείτε σήμερα «χρόνια πολλά» - Τα ονόματα που γιορτάζουν

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα*

Μαρίνος*

*Και τα δύο αυτά ονόματα γιορτάζονται και σε άλλες ημερομηνίες.

Μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά

Σήμερα, 18 Οκτωβρίου, τιμάται από την Αγία μας Ορθόδοξο Εκκλησία μέσα στην αναστάσιμη ατμόσφαιρα της Κυριακής, η μνήμη του Αγίου και Ευαγγελιστού Λουκά, ιατρού, αγιογράφου και συγγραφέα του ομώνυμου Ευαγγελίου και των Πράξεων των Αποστόλων, δηλαδή δύο από τα 27 κανονικά βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Καταγόμενος από την περίφημη Αντιόχεια της Συρίας, σπούδασε την ελληνική παιδεία και αναδείχθηκε σε άριστο ιατρό. Μετά τη συνάντησή του με τον Παύλο, στα μέρη της Ελλάδας, όπου ασκούσε την ιατρική, τον ακολούθησε πιστά στις περιοδείες του και του πρόσφερε την αναγκαία ιατρική φροντίδα και συμπαράσταση στο ιεραποστολικό έργο. Μάλιστα, όπως ο «απόστολος των εθνών», αναφέρει, μόνο ο Λουκάς τον συνόδευσε και του συμπαραστάθηκε ακόμη και κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του.

Μετά το μαρτυρικό θάνατο του διδασκάλου του Απ. Παύλου (64 μ.Χ.), περιόδευσε σε διάφορα μέρη και ιδίως στην κεντρική Ελλάδα, όπου κήρυξε και συνέβαλε τα μέγιστα στην επικράτηση του Χριστιανισμού.

Εκοιμήθη και ετάφη στα μέρη της Βοιωτίας, σε ηλικία περίπου 80 ετών. Τον 4ο αιώνα το ιερό του λείψανο μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και εναποτέθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων, όπου είχαν τοποθετηθεί και τα λείψανα των άλλων Αποστόλων, καθώς και διακεκριμένων Αγίων.

Ο Λουκάς θεωρείται ως ο πρώτος αγιογράφος της Εκκλησίας, αφού, σύμφωνα με την παράδοση, είχε αγιογραφήσει τρεις εικόνες της Θεοτόκου με κερί και μαστίχα, τις οποίες και παρουσίασε στην Ίδια την Παναγία και Αυτή τις ευλόγησε (μεταξύ αυτών και η εικόνα της Ελεούσας του Κύκκου). Σύμφωνα με την παράδοση, από το χέρι του Ευαγγελιστή Λουκά αγιογραφήθηκαν και άλλες εβδομήντα εικόνες της Θεοτόκου, που βρίσκονται σε διάφορες μονές και προσκυνήματα της Κύπρου και της ευρύτερης Ορθοδοξίας.

Σήμερα πανηγυρίζουν μεταξύ άλλων, οι τουρκοκρατούμενες ενορίες Αγίου Λουκά στην Παλαιά Λευκωσία, της Μουσουλίτας, της Λαπήθου και το παρεκκλήσι στη Χρυσίδα της Κυθρέας, καθώς επίσης οι ενοριακοί ναοί στην Αμμόχωστο, στο Παλαιχώρι, τις Κόκκινες Στροβόλου, την Πάφο, τη Λεμεσό και την Αραδίππου.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου