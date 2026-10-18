Η κακοκαιρία «χτύπησε» την Πάφο - Μεταλλική κατασκευή κατέρρευσε και γέμισε συντρίμμια το πεζοδρόμιο - Δείτε βίντεο

Σε βίντεο που αναρτήθηκε από το RoadReportCY καταγράφεται η έκταση των ζημιών, με μεταλλικά στηρίγματα, μεγάλα πάνελ και άλλα τμήματα της κατασκευής να βρίσκονται διάσπαρτα στον χώρο όπου κινούνται πεζοί.

Μέρος των συντριμμιών φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην άκρη του δρόμου, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργεί κίνδυνο για πεζούς και διερχόμενους οδηγούς.

Όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο RoadReportCY, στην Πάφο επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου, ενώ το βράδυ ακολούθησε έντονη βροχόπτωση.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να συνέβαλαν στην κατάρρευση, ωστόσο τα ακριβή αίτια του περιστατικού δεν έχουν εξακριβωθεί.

Δεν είναι σαφές εάν η κατασκευή υποχώρησε λόγω της έντασης των ανέμων, εξαιτίας προϋπάρχουσας δομικής αδυναμίας ή λόγω συνδυασμού παραγόντων.

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