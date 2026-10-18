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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η κακοκαιρία «χτύπησε» την Πάφο - Μεταλλική κατασκευή κατέρρευσε και γέμισε συντρίμμια το πεζοδρόμιο - Δείτε βίντεο

 18.10.2026 - 07:49
Η κακοκαιρία «χτύπησε» την Πάφο - Μεταλλική κατασκευή κατέρρευσε και γέμισε συντρίμμια το πεζοδρόμιο - Δείτε βίντεο

Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (17/10) στη λεωφόρο Σωτηράκη Μάρκου στην Πάφο, όταν μεγάλη κατασκευή έξω από κτήριο κατέρρευσε, με αποτέλεσμα μεταλλικά τμήματα και άλλα υλικά να καταλήξουν στο πεζοδρόμιο, κοντά στο οδόστρωμα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε από το RoadReportCY καταγράφεται η έκταση των ζημιών, με μεταλλικά στηρίγματα, μεγάλα πάνελ και άλλα τμήματα της κατασκευής να βρίσκονται διάσπαρτα στον χώρο όπου κινούνται πεζοί.

Μέρος των συντριμμιών φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην άκρη του δρόμου, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργεί κίνδυνο για πεζούς και διερχόμενους οδηγούς.

Όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο RoadReportCY, στην Πάφο επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου, ενώ το βράδυ ακολούθησε έντονη βροχόπτωση.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να συνέβαλαν στην κατάρρευση, ωστόσο τα ακριβή αίτια του περιστατικού δεν έχουν εξακριβωθεί.

Δεν είναι σαφές εάν η κατασκευή υποχώρησε λόγω της έντασης των ανέμων, εξαιτίας προϋπάρχουσας δομικής αδυναμίας ή λόγω συνδυασμού παραγόντων.

Δείτε το βίντεο

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Η πολιτική ανανέωση είναι θεμιτή. Η προσαρμογή στις κοινωνικές ανάγκες είναι αναγκαία. Και η προσπάθεια ενός πολιτικού να διευρύνει την εκλογική του απήχηση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, της δημοκρατικής διαδικασίας. Όταν, όμως, η αναζήτηση ενός νέου πολιτικού ακροατηρίου οδηγεί σε θέσεις που δημιουργούν ερωτήματα, για τη συνέπεια της προηγούμενης διαδρομής του, τότε το ζήτημα ξεπερνά την επικοινωνιακή στρατηγική και μετατρέπεται, σε πρόβλημα πολιτικής ταυτότητας.

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