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ΔΙΕΘΝΗ

Άγρια επεισόδια αμαύρωσαν τις διαδηλώσεις στη Γαλλία - 1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες αστυνομικοί

 18.10.2026 - 08:00
Άγρια επεισόδια αμαύρωσαν τις διαδηλώσεις στη Γαλλία - 1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες αστυνομικοί

Άγρια επεισόδια αμαύρωσαν τις διαδηλώσεις του Σαββάτου στη Γαλλία. Ταραχές ξέσπασαν σε διάφορες πόλεις της χώρας, στο περιθώριο διαδηλώσεων κατά του υψηλού κόστους διαβίωσης και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών. Το κύμα βίας ήταν ένα από τα χειρότερα που έχει βιώσει η χώρα εδώ και δεκαετίες. Πρωτοφανείς σκηνές λεηλασίας διαδραματίστηκαν στην καρδιά του Παρισιού.

 Την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν ειρηνικά σε δεκάδες πόλεις, κουκουλοφόροι έβαλαν στο στόχαστρο δημόσια κτήρια, λεηλάτησαν καταστήματα και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς.

Στη Λιμόζ πυρπολήθηκε το ιστορικό δημαρχείο των μέσων του 19ου αιώνα, στη Μασσαλία κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο δημαρχείο και έγραψαν αναρχικά συνθήματα στους τοίχους, ενώ στη Λυών τουριστικό γραφείο έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης.

Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε 1.200 συλλήψεις, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος συμπλήρωσε πως 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν. Δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί.

Η κυβέρνηση δεν θα εκφοβιστεί, διεμήνυσε ο Λεκορνί. «Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφερόμενος έμμεσα στο κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» ( LFI) και στον υποψήφιό του στις προεδρικές εκλογές του 2027, τον Ζαν-Λικ Μελανσόν.

«Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας», διεμήνυσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Mακρόν, ο οποίος δεσμεύτηκε πως οι υπαίτιοι των επεισοδίων θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν. «Θα σταθούμε ενωμένοι απέναντι σε εκείνους που σκορπούν το χάος, που δεν επιθυμούν τίποτα άλλο παρά να επιτεθούν στους θεσμούς μας, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά», δήλωσε o Μακρόν.

Περίπου 800.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 550.000 πολίτες που συμμετείχαν σε πορείες και συγκεντρώσεις.

Πολιτική αντιπαράθεση για τα επεισόδια

Τα επεισόδια πυροδότησαν και πολιτική αντιπαράθεση. Η επικεφαλής της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης, Μαρίν Λεπέν, κατηγόρησε τους ταραξίες ότι «δηλητηριάζουν» τις διαδηλώσεις.

Αντίθετα, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ηγέτης της αριστερής Ανυπότακτης Γαλλίας, άσκησε κριτική στην αστυνομία και υποστήριξε ότι τα μέσα ενημέρωσης έδωσαν υπερβολική έμφαση στα περιστατικά βίας. Παράλληλα, κάλεσε τους διαδηλωτές να μην προχωρούν σε βανδαλισμούς και λεηλασίες.

Ο Λεκορνί απάντησε ότι η απόδοση ευθυνών στις αστυνομικές αρχές συνιστά «κυνική μετάθεση ευθυνών», καλώντας τον Μελανσόν να επιδείξει υπευθυνότητα και να καταδικάσει σαφώς όσους συμμετείχαν στις καταστροφές.

Ο σοσιαλιστής δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, εξέφρασε επίσης την οργή του για τις καταστροφές, προειδοποιώντας ότι ο απολογισμός των ζημιών μπορεί να είναι τεράστιος. Όπως δήλωσε, ολόκληροι δρόμοι καταστράφηκαν, ενώ καταστήματα, δημόσιοι χώροι και μνημεία υπέστησαν σοβαρές φθορές. Ωστόσο, διαχώρισε το κοινωνικό κίνημα από τις ομάδες που προχώρησαν σε βανδαλισμούς και λεηλασίες.

Οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία πραγματοποιούνται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας για το κόστος ζωής και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών. Παρά τις εκκλήσεις για ειρηνικές διαμαρτυρίες, οι εκτεταμένες καταστροφές και οι συγκρούσεις με την αστυνομία έχουν μετατρέψει τις κινητοποιήσεις σε πεδίο έντονης κοινωνικής και πολιτικής αντιπαράθεσης.

Οι δήμαρχοι του Παρισιού, της Μασσαλίας και της Λυών ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στις αρχές αυτής της εβδομάδας, επικαλούμενοι «την έκταση των ζημιών και τη σοβαρότητα της κατάστασης» που προέκυψαν από τη βία, τις καταστροφές και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν στις πόλεις τους το Σάββατο.

«Απαιτούμε να διενεργηθεί μια ακριβής αποτίμηση, η οποία θα εξηγεί την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να επαναληφθεί», δηλώνουν σε κοινή τους δήλωση οι Εμανουέλ Γκρεγκουάρ (Σοσιαλιστικό Κόμμα), Μπενουά Παγιάν (Αριστερά) και Γκρεγκορί Νουσέ (Πράσινοι). Οι τρεις δήμαρχοι επισημαίνουν ότι ενεργούν σε συντονισμό με όλους τους «δημάρχους των πληγεισών πόλεων».

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Η πολιτική ανανέωση είναι θεμιτή. Η προσαρμογή στις κοινωνικές ανάγκες είναι αναγκαία. Και η προσπάθεια ενός πολιτικού να διευρύνει την εκλογική του απήχηση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, της δημοκρατικής διαδικασίας. Όταν, όμως, η αναζήτηση ενός νέου πολιτικού ακροατηρίου οδηγεί σε θέσεις που δημιουργούν ερωτήματα, για τη συνέπεια της προηγούμενης διαδρομής του, τότε το ζήτημα ξεπερνά την επικοινωνιακή στρατηγική και μετατρέπεται, σε πρόβλημα πολιτικής ταυτότητας.

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