Άγρια επεισόδια αμαύρωσαν τις διαδηλώσεις στη Γαλλία - 1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες αστυνομικοί

Την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν ειρηνικά σε δεκάδες πόλεις, κουκουλοφόροι έβαλαν στο στόχαστρο δημόσια κτήρια, λεηλάτησαν καταστήματα και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς.

Στη Λιμόζ πυρπολήθηκε το ιστορικό δημαρχείο των μέσων του 19ου αιώνα, στη Μασσαλία κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο δημαρχείο και έγραψαν αναρχικά συνθήματα στους τοίχους, ενώ στη Λυών τουριστικό γραφείο έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης.

Incendie de la mairie de Limoges. Le feu continue à gagner. La salle des mariages et le service de l’état civil sont partis en fumée. https://t.co/nQfICNOtZR — Denis Carreaux (@DenisCarreaux) October 17, 2026

Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε 1.200 συλλήψεις, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος συμπλήρωσε πως 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν. Δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί.

Η κυβέρνηση δεν θα εκφοβιστεί, διεμήνυσε ο Λεκορνί. «Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφερόμενος έμμεσα στο κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» ( LFI) και στον υποψήφιό του στις προεδρικές εκλογές του 2027, τον Ζαν-Λικ Μελανσόν.

«Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας», διεμήνυσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Mακρόν, ο οποίος δεσμεύτηκε πως οι υπαίτιοι των επεισοδίων θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν. «Θα σταθούμε ενωμένοι απέναντι σε εκείνους που σκορπούν το χάος, που δεν επιθυμούν τίποτα άλλο παρά να επιτεθούν στους θεσμούς μας, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά», δήλωσε o Μακρόν.

Περίπου 800.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 550.000 πολίτες που συμμετείχαν σε πορείες και συγκεντρώσεις.

Πολιτική αντιπαράθεση για τα επεισόδια

🚨BREAKING: The historic Limoges town hall has just completely collapsed after far-left rioters set it on fire It was built in 1876. It survived World Wars. It did not survive modern France. https://t.co/LRjxvBQ5KV — Inevitable West (@Inevitablewest) October 17, 2026

Τα επεισόδια πυροδότησαν και πολιτική αντιπαράθεση. Η επικεφαλής της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης, Μαρίν Λεπέν, κατηγόρησε τους ταραξίες ότι «δηλητηριάζουν» τις διαδηλώσεις.

Αντίθετα, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ηγέτης της αριστερής Ανυπότακτης Γαλλίας, άσκησε κριτική στην αστυνομία και υποστήριξε ότι τα μέσα ενημέρωσης έδωσαν υπερβολική έμφαση στα περιστατικά βίας. Παράλληλα, κάλεσε τους διαδηλωτές να μην προχωρούν σε βανδαλισμούς και λεηλασίες.

Ο Λεκορνί απάντησε ότι η απόδοση ευθυνών στις αστυνομικές αρχές συνιστά «κυνική μετάθεση ευθυνών», καλώντας τον Μελανσόν να επιδείξει υπευθυνότητα και να καταδικάσει σαφώς όσους συμμετείχαν στις καταστροφές.

Ο σοσιαλιστής δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, εξέφρασε επίσης την οργή του για τις καταστροφές, προειδοποιώντας ότι ο απολογισμός των ζημιών μπορεί να είναι τεράστιος. Όπως δήλωσε, ολόκληροι δρόμοι καταστράφηκαν, ενώ καταστήματα, δημόσιοι χώροι και μνημεία υπέστησαν σοβαρές φθορές. Ωστόσο, διαχώρισε το κοινωνικό κίνημα από τις ομάδες που προχώρησαν σε βανδαλισμούς και λεηλασίες.

Οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία πραγματοποιούνται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας για το κόστος ζωής και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών. Παρά τις εκκλήσεις για ειρηνικές διαμαρτυρίες, οι εκτεταμένες καταστροφές και οι συγκρούσεις με την αστυνομία έχουν μετατρέψει τις κινητοποιήσεις σε πεδίο έντονης κοινωνικής και πολιτικής αντιπαράθεσης.

Οι δήμαρχοι του Παρισιού, της Μασσαλίας και της Λυών ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στις αρχές αυτής της εβδομάδας, επικαλούμενοι «την έκταση των ζημιών και τη σοβαρότητα της κατάστασης» που προέκυψαν από τη βία, τις καταστροφές και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν στις πόλεις τους το Σάββατο.

They’ve just looted Louis Vuitton in #Bordeaux #17octobre https://t.co/GahzWtMljh — Heather (@HeaterMart) October 17, 2026

«Απαιτούμε να διενεργηθεί μια ακριβής αποτίμηση, η οποία θα εξηγεί την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να επαναληφθεί», δηλώνουν σε κοινή τους δήλωση οι Εμανουέλ Γκρεγκουάρ (Σοσιαλιστικό Κόμμα), Μπενουά Παγιάν (Αριστερά) και Γκρεγκορί Νουσέ (Πράσινοι). Οι τρεις δήμαρχοι επισημαίνουν ότι ενεργούν σε συντονισμό με όλους τους «δημάρχους των πληγεισών πόλεων».