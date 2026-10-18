Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο πολυαγαπημένος Φίλιππος - Η επιθυμία της οικογένειας

Η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Σκούλλι.

Οι οικείοι του παρακαλούν όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές για το «Ένα Όνειρο Μια Ευχή».