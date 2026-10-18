Σήμερα το μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, 40 ημέρες μετά τον θάνατό του

Συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές του καλλιτέχνη αναμένεται να βρεθούν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 09:30, μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει τρισάγιο στο μνήμα του καλλιτέχνη.

Στον ίδιο ναό είχαν πραγματοποιηθεί η λαϊκή αγρυπνία και η εξόδιος ακολουθία του καλλιτέχνη, στη Νίκαια, τη γειτονιά με την οποία ο εκλιπών ήταν στενά συνδεδεμένος από τα παιδικά του χρόνια. Η ταφή του έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνώνμετά την πομπή που ξεκίνησε από τη Νίκαια, με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή. Την ίδια ημέρα είχε μεταβεί σε κλινική στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Η Νίκαια αποχαιρετά ξανά τον δικό της Γιώργο

Η σημερινή τελετή έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιείται στη Νίκαια, την περιοχή με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ταυτιστεί από τα νεανικά του χρόνια.

Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για τη γειτονιά όπου μεγάλωσε, ακόμη και όταν η καριέρα του τον οδήγησε στις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές της χώρας.

Η ιδιαίτερη σχέση του με το κοινό αποτυπώθηκε και στην κηδεία του, όταν άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών συγκεντρώθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν, αφήνοντας λουλούδια, σημειώματα και προσωπικά μηνύματα.

Πηγή: protothema.gr