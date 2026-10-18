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ΕΛΛΑΔΑ

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας οι γονείς και οι αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη για το 40ήμερο μνημόσυνο

 18.10.2026 - 08:38
Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας οι γονείς και οι αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη για το 40ήμερο μνημόσυνο

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια βρίσκονται οι γονείς και οι δύο αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη, για το 40ήμερο μνημόσυνο του καλλιτέχνη.

Λίγο μετά τις 8 το πρωί έφτασε στην εκκλησία η μητέρα του εκλιπόντος τραγουδιστή, Κλειώ συνοδευόμενη από την κόρη της, Μαρία, ενώ λίγο πιο πίσω βρισκόταν ο πατέρας του, Μανώλης. Μέσα στον χώρο του ναού βρίσκεται και η μεγαλύτερη αδερφή Βάσω Μαζωνάκη.

Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 09:30, μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει τρισάγιο στο μνήμα του καλλιτέχνη.

 

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας είχαν τελεστεί η λαϊκή αγρυπνία και η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη. Η περιοχή αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της ζωής του, καθώς με αυτήν διατηρούσε στενούς δεσμούς από τα παιδικά του χρόνια. Η ταφή του πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, έπειτα από πομπή που ξεκίνησε από τη Νίκαια, με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, από ανακοπή. Την ίδια ημέρα είχε μεταβεί σε κλινική στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Πηγή: protothema.gr

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Η πολιτική ανανέωση είναι θεμιτή. Η προσαρμογή στις κοινωνικές ανάγκες είναι αναγκαία. Και η προσπάθεια ενός πολιτικού να διευρύνει την εκλογική του απήχηση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, της δημοκρατικής διαδικασίας. Όταν, όμως, η αναζήτηση ενός νέου πολιτικού ακροατηρίου οδηγεί σε θέσεις που δημιουργούν ερωτήματα, για τη συνέπεια της προηγούμενης διαδρομής του, τότε το ζήτημα ξεπερνά την επικοινωνιακή στρατηγική και μετατρέπεται, σε πρόβλημα πολιτικής ταυτότητας.

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