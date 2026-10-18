Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας οι γονείς και οι αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη για το 40ήμερο μνημόσυνο

Λίγο μετά τις 8 το πρωί έφτασε στην εκκλησία η μητέρα του εκλιπόντος τραγουδιστή, Κλειώ συνοδευόμενη από την κόρη της, Μαρία, ενώ λίγο πιο πίσω βρισκόταν ο πατέρας του, Μανώλης. Μέσα στον χώρο του ναού βρίσκεται και η μεγαλύτερη αδερφή Βάσω Μαζωνάκη.

Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 09:30, μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει τρισάγιο στο μνήμα του καλλιτέχνη.

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας είχαν τελεστεί η λαϊκή αγρυπνία και η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη. Η περιοχή αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της ζωής του, καθώς με αυτήν διατηρούσε στενούς δεσμούς από τα παιδικά του χρόνια. Η ταφή του πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, έπειτα από πομπή που ξεκίνησε από τη Νίκαια, με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, από ανακοπή. Την ίδια ημέρα είχε μεταβεί σε κλινική στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Πηγή: protothema.gr