Έρχιουρμαν: Το περιεχόμενο της λύσης είναι σημαντικότερο από τις ετικέτες - Ισχυρίζεται ότι δεν έλαβε έγγραφο με 19 προτάσεις του ΠτΔ

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα "Πολίτης", αναφέρει ότι συχνά οι ετικέτες είναι παραπλανητικές και πως το περιεχόμενο θα αποκαλύψει το είδος της λύσης στην οποία θα καταλήξουν οι δύο πλευρές.

Την ίδια στιγμή, ο Τουφάν Έρχιουρμαν ισχυρίζεται ότι ουδέποτε έλαβε έγγραφο με τις 19 προτάσεις του προέδρου της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, απορρίπτει δημοσίευμα, ότι κατόπιν παρέμβασης της Άγκυρας, δεν αποδέχθηκε πρόταση για επιστροφή των Βαρωσίων υπό τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών, με αντάλλαγμα την λειτουργία του λιμανιού της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων επιμένει ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά ΔΕΝ έχει αποδεχθεί κανένα από τα τέσσερα σημεία της μεθοδολογίας του.

Θέτει την επί της αρχής αποδοχή της εκ περιτροπής προεδρείας, ως απαραίτητη προϋπόθεση, πριν από την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, απορρίπτοντας την διασύνδεσή της με το ζήτημα εγγυήσεων.

Επιπλέον, ο Τουφάν Έρχιουρμαν ισχυρίζεται πως η στασιμότητα στο άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης, οφείλεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της Ελληνοκυπριακής πλευράς. Υποστηρίζει μάλιστα ότι κατέθεσε διάφορες εναλλακτικές προτάσεις επί του θέματος, οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές.