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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έφυγε από την Πύλα χωρίς δηλώσεις ο Έρχιουρμαν - Ενοχλήθηκε από όσα είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

 18.10.2026 - 08:47
Έφυγε από την Πύλα χωρίς δηλώσεις ο Έρχιουρμαν - Ενοχλήθηκε από όσα είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων εμφανίστηκε ενοχλημένος από τις δηλώσεις του προέδρου της Δημοκρατίας, αρνούμενος να προβεί σε δηλώσεις.

Μέσω συνεργάτη του, διαμήνυσε στους δημοσιογράφους πως δεν θα προβεί σε δηλώσεις, ώστε να μην χαλάσει το κλίμα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν στο Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης - «Μήνυμα ειρήνης και συνύπαρξης» - Δείτε φωτογραφίες

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Η πολιτική ανανέωση είναι θεμιτή. Η προσαρμογή στις κοινωνικές ανάγκες είναι αναγκαία. Και η προσπάθεια ενός πολιτικού να διευρύνει την εκλογική του απήχηση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, της δημοκρατικής διαδικασίας. Όταν, όμως, η αναζήτηση ενός νέου πολιτικού ακροατηρίου οδηγεί σε θέσεις που δημιουργούν ερωτήματα, για τη συνέπεια της προηγούμενης διαδρομής του, τότε το ζήτημα ξεπερνά την επικοινωνιακή στρατηγική και μετατρέπεται, σε πρόβλημα πολιτικής ταυτότητας.

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