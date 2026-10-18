Φρουρός ασφαλείας άρπαξε χρήματα και κοσμήματα από διαμέρισμα 43χρονης - Παραδέχθηκε και δεύτερη κλοπή

Συγκεκριμένα, στις 16/10/2026, 43χρονη κατήγγειλε στο ΤΑΕ Λευκωσίας ότι, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 25/06/2026 και 30/08/2026, κλάπηκαν από το διαμέρισμα της χρηματικό ποσό ύψους €1.360, καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας €3.500.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εξασφαλίστηκε μαρτυρία βάσει της οποίας εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 20χρονου, υπαλλήλου ασφαλείας του κτιρίου.

Γύρω στις 8.00 χθες βράδυ, ο 20χρονος συνελήφθη από μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας. Ανακρινόμενος, παραδέχθηκε την διάρρηξη και κλοπή, ενώ προέβη και σε υπόδειξη του υποστατικού στο οποίο φέρεται να πώλησε τα κλοπιμαία.

Παράλληλα, ο συλληφθείς παραδέχθηκε εμπλοκή και σε δεύτερη υπόθεση κλοπής χρηματικού ποσού ύψους €3.000 από χρηματοκιβώτιο του κτιρίου.

Ο ύποπτος αναμένεται να επανασυλληφθεί σε σχέση με την δεύτερη υπόθεση και να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.