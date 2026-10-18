Τεράστιο φίδι εντόπισε πολίτης στην Κύπρο - «Τα μάτια σας ανοιχτά» - Δείτε βίντεο

Στο στιγμιότυπο, το φίδι φαίνεται ανάμεσα σε πεσμένα φύλλα και ξερά κλαδιά, υπενθυμίζοντας πως χρειάζεται προσοχή κατά τις εξορμήσεις στη φύση.

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