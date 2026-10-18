Ντροπή: Πολίτες πηγαίνουν σε εκδρομικούς χώρους στην Κύπρο και αφήνουν τα σκουπίδια τους - Δείτε φωτογραφίες

Στην ανάρτησή του, ο πολίτης στρέφεται κατά όσων αφήνουν πίσω τους σκουπίδια, χωρίς να σέβονται το περιβάλλον, τους υπόλοιπους επισκέπτες αλλά και τους ανθρώπους που εργάζονται για τον καθαρισμό των χώρων.

«Μάθετε επιτέλους να σέβεστε τον χώρο που σας φιλοξενεί, τους συνανθρώπους σας και εκείνους που μοχθούν για να τον διατηρούν καθαρό», αναφέρει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τέτοιες συμπεριφορές.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τους επισκέπτες να επιδεικνύουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα, τονίζοντας πως η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της καθαριότητας των εκδρομικών χώρων είναι υπόθεση όλων.

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