Σκέψεις για αυστηρότερες ποινές στα εργατικά ατυχήματα -- Στο τραπέζι η αύξηση των εξώδικων προστίμων

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, με αφορμή την Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, που ξεκινά τη Δευτέρα, με τη φετινή εκστρατεία να αφορά την προαγωγή της ψυχικής υγείας, και ερωτηθείσα για την επάρκεια των υφιστάμενων ποινών, η κ. Κυπριανίδου είπε ότι η αντιμετώπιση στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι ότι οι ποινές δεν είναι επαρκείς. «Τα δικαστήρια βάζουν ποινές μερικών χιλιάδων ευρώ, που δεν αποτυπώνουν την αξία της ζωής ενός εργαζομένου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ποινές πρέπει να γίνουν πιο αυστηρές.

«Γι’ αυτό σκεφτόμαστε να διαφοροποιήσουμε τις νομοθεσίες για να αυξήσουμε τα εξώδικα πρόστιμα που επιβάλλουμε και τις προτεινόμενες ποινές», είπε.

Όραμα τα μηδενικά ατυχήματα

Δυστυχώς, το 2025 καταγράφηκαν 7 θανατηφόρα ατυχήματα, ενώ μέχρι στιγμής το 2026 σημειώθηκαν 5 θάνατοι από εργατικό ατύχημα, είπε στο ΚΥΠΕ η κ. Κυπριανίδου, σημειώνοντας ότι «ποτέ δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ο στόχος είναι κανένα ατύχημα. Το Vision Zero (ο στόχος για μηδενικά εργατικά ατυχήματα) είναι η αρχή μας», είπε.

Συνολικά το 2025 καταγράφηκαν 1.276 εργατικά ατυχήματα που οδήγησαν σε απουσία του εργαζομένου πέραν των τριών ημερών από την εργασία του. Από αυτά, το 18% (230) σημειώθηκε στις Κατασκευές, το 17,7% (226) στη Μεταποίηση, και το 17,5% (223) στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία.

Σε κάθε περίπτωση, η κ. Κυπριανίδου επισήμανε ότι ο Δείκτης Ατυχημάτων καταγράφει πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, μεταξύ 2014 και 2025 σημειώθηκε μείωση 48,4% στον Δείκτη Ατυχημάτων και 21,1% μείωση στον αριθμό ατυχημάτων, ενώ μεταξύ 2024-2025 καταγράφηκε περαιτέρω μείωση του Δείκτη Ατυχημάτων κατά 7,2% και του αριθμού ατυχημάτων κατά 3,7%. «Αυτό δείχνει ότι μπορεί να είμαστε σε καλό δρόμο», σχολίασε.

Όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, η κ. Κυπριανίδου είπε ότι, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, στην Κύπρο υπάρχουν γύρω στις 130.000. Από αυτά είχαν ελεγχθεί, μέχρι το τέλος του 2025 περίπου 47.000. «Δεν μπορούμε να είμαστε σε κάθε χώρο κάθε στιγμή», σημείωσε η Αν. Διευθύντρια.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρείχε στο ΚΥΠΕ, το Τμήμα πραγματοποίησε 4.871 επιθεωρήσεις το 2025, που οδήγησαν σε 390 ειδοποιήσεις απαγόρευσης, 166 ειδοποιήσεις βελτίωσης και 178 εξώδικα πρόστιμα.

Στις κατασκευές, όπου καταγράφονται τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα, το 2025 πραγματοποιήθηκαν 3.203 επιθεωρήσεις (65% του συνόλου). Ερωτηθείσα για το SAFEPASS, την εθελοντική εκπαίδευση του προσωπικού στις οικοδομές, η κ. Κυπριανίδου είπε ότι μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί γύρω στις 7.500 εργαζόμενοι, από τις 15.000 που προβλέπει το πρόγραμμα, ενώ στόχος είναι η επέκταση του προγράμματος, για να εκπαιδευτούν όσο γίνεται περισσότερα άτομα.

«Έχουμε συμφωνήσει με την ΑΑνΑΔ να συνεχιστεί το πρόγραμμα, ενώ υπάρχει και συμφωνία σε επίπεδο Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας να δημιουργηθεί ομάδα εργασίας που θα αξιολογήσει και θα προτείνει δράσεις για συνέχιση του προγράμματος και να γίνει από εθελοντικό υποχρεωτικό», είπε.

Επιπλέον, είπε ότι γύρω στις 25.000 εργαζόμενοι συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης της ΑΑνΑΔ που αφορούν θέματα ασφάλειας και υγείας.

Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στην Εργασία

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως Εθνικός Εστιακός Πόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), υλοποιεί σε εθνικό επίπεδο την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία που διεξάγει ο EU-OSHA, με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στην Εργασία με τη Συμμετοχή Όλων» 2026 - 2028.

Η έναρξη της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας και της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα σε ειδική τελετή στη Λευκωσία.

Στόχος της φετινής εκστρατείας, όπως φαίνεται και από τον τίτλο, είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας στην εργασία. Ερωτηθείσα κατά πόσο το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας λαμβάνει παράπονα που αφορούν αυτό το ζήτημα, η κ. Κυπριανίδου είπε ότι το Τμήμα ασχολείται κυρίως με την πρόληψη. «Θέλουμε ο κάθε εργοδότης, στο πλαίσιο της εκτίμησης κινδύνου στον χώρο εργασίας του, να λαμβάνει υπόψη του κι αυτούς τους παράγοντες. Να δημιουργεί ένα περιβάλλον εργασίας που είναι καλά σχεδιασμένο και μπορεί να προσφέρει στήριξη και να βελτιώνει τα θέματα ψυχικής υγείας των εργαζομένων του».

Σημείωσε ότι παράπονα που αφορούν εκφοβισμό ή σχετικά ζητήματα που αφορούν την ψυχική υγεία, τα χειρίζεται το Τμήμα Εργασίας, σύμφωνα με σχετική νομοθεσία. «Εμάς ο πρώτιστος μας σκοπός με αυτή την εκστρατεία είναι να αναδείξουμε ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, είναι ιδιαίτερης σημασίας και πρέπει ο κάθε εργοδότης να τα λαμβάνει υπόψη του και να δίνει βαρύτητα σε αυτά», ανέφερε.

Επιπρόσθετα, τόνισε ότι το θέμα της φετινής Εβδομάδας είναι σημαντικό και πρέπει να ευαισθητοποιήσει, καθώς «κάθε χώρος εργασίας έχει προβλήματα». Όπως είπε, πέραν από τον φόρτο εργασίας, που μπορεί να επηρεάσει την υγεία, προκαλώντας κόπωση, άγχος, κατάθλιψη, ανησυχία, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας με συναδέλφους ή προϊστάμενους, να υπάρχουν δύστροποι πελάτες, πίεση χρόνου, φόβος απώλειας της θέσης.

«Όλα αυτά είναι θέματα που μπορεί να τύχουν σωστής διαχείρισης από τον εργοδότη και να φέρουν κάποια καλά αποτελέσματα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον, στο οποίο ο εργαζόμενος θα νιώθει άνετα και θα αποδίδει και καλύτερα στην εργασία του», είπε.

Ερωτηθείσα για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν αυτή τη βδομάδα, η κ. Κυπριανίδου είπε ότι θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες επιθεωρήσεις σε κάθε επαρχία. Στη Λευκωσία, ανέφερε, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου θα επισκεφτεί το εργοστάσιο της Coca-Cola την Τρίτη, ενώ ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα επισκεφτεί την Τετάρτη το Απολλώνειο Νοσοκομείο.

Άλλη δράση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, θα είναι η εθελοντική αιμοδοσία από το προσωπικό του Τμήματος, με τη συμμετοχή και κοινωνικών εταίρων, στη μνήμη των θυμάτων των εργατικών ατυχημάτων. «Όποιος θέλει μπορεί να έρθει», κάλεσε.

«Ευελπιστούμε ότι με κάθε τρόπο θα περάσουμε τα μηνύματα της καλύτερης προστασίας και πρόληψης σε όλους», είπε. Κληθείσα να δώσει το δικό της μήνυμα, η κ. Κυπριανίδου είπε ότι «η ασφάλεια και υγεία είναι στο χέρι μας. Ο καθένας μπορεί να βάλει τη δική του συνεισφορά στο να είναι ένας χώρος εργασίας ασφαλής και απαλλαγμένος από κινδύνους, για εμάς και τους συναδέλφους μας», είπε.