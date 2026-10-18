Εντυπωσιακό βίντεο με αγρινό στην Κύπρο - Έτοιμο για νέες μάχες επικράτησης

Ο Αβέρωφ σε πολιτική μετάλλαξη: Από τον ευρωπαϊσμό στο χαρτί των κυρώσεων και η αναζήτηση νέων πολιτικών συμμαχιών
Η πολιτική ανανέωση είναι θεμιτή. Η προσαρμογή στις κοινωνικές ανάγκες είναι αναγκαία. Και η προσπάθεια ενός πολιτικού να διευρύνει την εκλογική του απήχηση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, της δημοκρατικής διαδικασίας. Όταν, όμως, η αναζήτηση ενός νέου πολιτικού ακροατηρίου οδηγεί σε θέσεις που δημιουργούν ερωτήματα, για τη συνέπεια της προηγούμενης διαδρομής του, τότε το ζήτημα ξεπερνά την επικοινωνιακή στρατηγική και μετατρέπεται, σε πρόβλημα πολιτικής ταυτότητας.