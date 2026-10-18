Εντυπωσιακό βίντεο με αγρινό στην Κύπρο - Έτοιμο για νέες μάχες επικράτησης

Στο βίντεο, το αγρινό, με το χειμωνιάτικο πλέον τρίχωμά του, πλησιάζει σε μια πηγή νερού για να ξεδιψάσει, διατηρώντας διαρκώς την προσοχή του στραμμένη στο περιβάλλον.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση, τα εμφανή σημάδια φθοράς στα κέρατά του μαρτυρούν πως ενδεχομένως έχει δώσει αρκετές μάχες για την επικράτησή του στο παρελθόν, ενώ αναμένεται να βρεθεί ξανά αντιμέτωπο με άλλους αρσενικούς κατά την επικείμενη αναπαραγωγική περίοδο.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιφυλακτικότητα που επιδεικνύει το ζώο ακόμη και την ώρα που πίνει νερό. Σε τακτά χρονικά διαστήματα διακόπτει την προσπάθειά του και σηκώνει το κεφάλι, αφουγκραζόμενο τους ήχους γύρω του, σε μια διαρκή προσπάθεια να εντοπίσει πιθανές απειλές.

Το στιγμιότυπο αποτυπώνει την άγρια ομορφιά και την εγρήγορση του κυπριακού αγρινού, ενός από τα πλέον χαρακτηριστικά και εμβληματικά είδη της άγριας πανίδας του νησιού.