Μελέτη: Ο ύπνος μέχρι 5 ώρες το βράδυ συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 37 ασθενειών

Η ανάλυση έδειξε επίσης ότι τα άτομα που περνούσαν περισσότερο χρόνο στη φάση REM και στον βαθύ ύπνο έτειναν να διατρέχουν χαμηλότερο κίνδυνο για αρκετές σοβαρές παθήσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι τόσο η διάρκεια όσο και η δομή του ύπνου ενδέχεται να συνδέονται με τη μακροπρόθεσμη υγεία.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 95.559 συμμετέχοντες στη βάση δεδομένων UK Biobank, οι οποίοι φορούσαν συνεχώς επιταχυνσιόμετρα στον καρπό τους για επτά ημέρες και νύχτες.

Ένας αλγόριθμος βαθιάς μάθησης εκτίμησε τη συνολική διάρκεια του ύπνου, τον χρόνο που αφιερωνόταν στη φάση REM, στον βαθύ και στον ελαφρύ ύπνο, τον χρόνο εγρήγορσης μετά την έναρξη του ύπνου, καθώς και τον βαθμό στον οποίο τα πρότυπα ύπνου διέφεραν από νύχτα σε νύχτα.

Η μεγαλύτερη διάρκεια ύπνου REM συσχετίστηκε με χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης 83 ασθενειών. Κάθε επιπλέον 47,6 λεπτά ύπνου REM συνδέθηκαν, κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης, με 26% χαμηλότερο ποσοστό εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας, 46% χαμηλότερο ποσοστό εμφάνισης άνοιας και 80% χαμηλότερο ποσοστό εμφάνισης νόσου του Πάρκινσον.

Ο περισσότερος βαθύς ύπνος συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης επτά παθήσεων, μεταξύ των οποίων ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και η μείζων καταθλιπτική διαταραχή. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις στον ύπνο από νύχτα σε νύχτα και ο περισσότερος χρόνος εγρήγορσης μετά την έλευση του ύπνου συνδέθηκαν με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών παθήσεων, μεταξύ των οποίων οι αγχώδεις διαταραχές και οι διαταραχές που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών.

Η μελέτη δεν απέδειξε ότι αυτά τα πρότυπα ύπνου προκαλούν άμεσα ή αποτρέπουν την εμφάνιση ασθενειών. Καθώς η έρευνα ήταν παρατηρητική, άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία, τη συμπεριφορά ή τη βιολογία των συμμετεχόντων ενδέχεται να συνέβαλαν στις συσχετίσεις που καταγράφηκαν.

Η συνολική διάρκεια του ύπνου εμφάνισε μη γραμμική σχέση με πολλές εκβάσεις υγείας. Στις περισσότερες από τις παθήσεις για τις οποίες παρατηρήθηκε αυτό το μοτίβο, ο χαμηλότερος κίνδυνος καταγράφηκε σε όσους κοιμούνταν έξι έως οκτώ ώρες τη νύχτα.

Τα άτομα που κοιμούνταν λιγότερο από πέντε ώρες εμφάνισαν τη μεγαλύτερη συνολική ευαλωτότητα, με αυξημένο κίνδυνο για 37 παθήσεις. Στο σύνολο της ανάλυσης, οι ερευνητές εντόπισαν 156 στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των προτύπων ύπνου και των νεοδιαγνωσμένων ασθενειών, αφού διόρθωσαν τα αποτελέσματα για τον μεγάλο αριθμό συγκρίσεων που πραγματοποιήθηκαν.

«Η ανάλυση συσχετίσεων σε ολόκληρο το φάσμα των φαινοτύπων εντόπισε 156 στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των προτύπων ύπνου και της εμφάνισης νέων ασθενειών, μετά τη διόρθωση Bonferroni».

Οι συγγραφείς ανέφεραν επίσης ότι η διάρκεια του ύπνου παρουσίασε στατιστικά σημαντικές μη γραμμικές συσχετίσεις με 86 φαινότυπους ασθενειών. Για 69 από αυτούς, η διάρκεια ύπνου που συνδεόταν με τον χαμηλότερο κίνδυνο συγκεντρωνόταν στο ίδιο εύρος των έξι έως οκτώ ωρών.

«Η διάρκεια του ύπνου παρουσίασε στατιστικά σημαντικές μη γραμμικές συσχετίσεις με 86 φαινότυπους ασθενειών, με τη διάρκεια που συνδεόταν με τον χαμηλότερο κίνδυνο για την πλειονότητα αυτών των παθήσεων (69 φαινότυπους) να συγκεντρώνεται με ακρίβεια στο εύρος των έξι έως οκτώ ωρών».

Πολλές προηγούμενες μελέτες για τον ύπνο βασίζονταν στις εκτιμήσεις των ίδιων των συμμετεχόντων σχετικά με το πόσο και πόσο καλά κοιμούνται. Ωστόσο, οι αυτοαναφορές αυτές δεν αντιστοιχούν πάντοτε με ακρίβεια στις αντικειμενικές μετρήσεις, γεγονός που δυσχεραίνει τη μελέτη της σχέσης μεταξύ συγκεκριμένων σταδίων του ύπνου, διαταραχών κατά τη διάρκεια της νύχτας και μεταγενέστερων επιπτώσεων στην υγεία.

Στην παρούσα μελέτη, τα δεδομένα από φορητές συσκευές επέτρεψαν στους ερευνητές να εξετάσουν ταυτόχρονα πολλαπλές διαστάσεις του ύπνου. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για διάμεσο χρονικό διάστημα 8,9 ετών και τα ιατρικά τους αρχεία χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση συσχετίσεων με περισσότερες από 1.000 εκβάσεις ασθενειών.

Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα ευρήματα ενισχύουν την άποψη πως η διάρκεια ύπνου περίπου έξι έως οκτώ ωρών είναι σημαντική για τους μεσήλικες και τους ηλικιωμένους. Παράλληλα, υποδεικνύουν ότι ενδέχεται να διαδραματίζει ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο ο συνολικός χρόνος ύπνου κατανέμεται στα διαφορετικά στάδιά του.

«Τα ευρήματα παρέχουν πρόσθετες ενδείξεις που υποστηρίζουν τον ρόλο της διάρκειας ύπνου έξι έως οκτώ ωρών ως παράγοντα προστασίας της υγείας των μεσήλικων και των ηλικιωμένων, κάτι που πιθανώς οφείλεται σε ευνοϊκότερη κατανομή των σταδίων του ύπνου», αναφέρουν οι συγγραφείς. «Η διατήρηση διάρκειας ύπνου έξι έως οκτώ ωρών μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά τον κίνδυνο εμφάνισης πολλαπλών ασθενειών, προσφέροντας νέες προοπτικές για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη».

Πηγή: lifo.gr