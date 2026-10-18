Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΜελέτη: Ο ύπνος μέχρι 5 ώρες το βράδυ συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 37 ασθενειών
LIKE ONLINE

Μελέτη: Ο ύπνος μέχρι 5 ώρες το βράδυ συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 37 ασθενειών

 18.10.2026 - 11:03
Μελέτη: Ο ύπνος μέχρι 5 ώρες το βράδυ συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 37 ασθενειών

Ο ύπνος λιγότερο από πέντε ώρες τη νύχτα συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης δεκάδων ασθενειών, σύμφωνα με μεγάλη μελέτη που παρακολούθησε σχεδόν 100.000 ενήλικες για διάστημα σχεδόν εννέα ετών.

Η ανάλυση έδειξε επίσης ότι τα άτομα που περνούσαν περισσότερο χρόνο στη φάση REM και στον βαθύ ύπνο έτειναν να διατρέχουν χαμηλότερο κίνδυνο για αρκετές σοβαρές παθήσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι τόσο η διάρκεια όσο και η δομή του ύπνου ενδέχεται να συνδέονται με τη μακροπρόθεσμη υγεία.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 95.559 συμμετέχοντες στη βάση δεδομένων UK Biobank, οι οποίοι φορούσαν συνεχώς επιταχυνσιόμετρα στον καρπό τους για επτά ημέρες και νύχτες.

Ένας αλγόριθμος βαθιάς μάθησης εκτίμησε τη συνολική διάρκεια του ύπνου, τον χρόνο που αφιερωνόταν στη φάση REM, στον βαθύ και στον ελαφρύ ύπνο, τον χρόνο εγρήγορσης μετά την έναρξη του ύπνου, καθώς και τον βαθμό στον οποίο τα πρότυπα ύπνου διέφεραν από νύχτα σε νύχτα.

Η μεγαλύτερη διάρκεια ύπνου REM συσχετίστηκε με χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης 83 ασθενειών. Κάθε επιπλέον 47,6 λεπτά ύπνου REM συνδέθηκαν, κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης, με 26% χαμηλότερο ποσοστό εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας, 46% χαμηλότερο ποσοστό εμφάνισης άνοιας και 80% χαμηλότερο ποσοστό εμφάνισης νόσου του Πάρκινσον.

Ο περισσότερος βαθύς ύπνος συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης επτά παθήσεων, μεταξύ των οποίων ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και η μείζων καταθλιπτική διαταραχή. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις στον ύπνο από νύχτα σε νύχτα και ο περισσότερος χρόνος εγρήγορσης μετά την έλευση του ύπνου συνδέθηκαν με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών παθήσεων, μεταξύ των οποίων οι αγχώδεις διαταραχές και οι διαταραχές που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών.

Η μελέτη δεν απέδειξε ότι αυτά τα πρότυπα ύπνου προκαλούν άμεσα ή αποτρέπουν την εμφάνιση ασθενειών. Καθώς η έρευνα ήταν παρατηρητική, άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία, τη συμπεριφορά ή τη βιολογία των συμμετεχόντων ενδέχεται να συνέβαλαν στις συσχετίσεις που καταγράφηκαν.

Η συνολική διάρκεια του ύπνου εμφάνισε μη γραμμική σχέση με πολλές εκβάσεις υγείας. Στις περισσότερες από τις παθήσεις για τις οποίες παρατηρήθηκε αυτό το μοτίβο, ο χαμηλότερος κίνδυνος καταγράφηκε σε όσους κοιμούνταν έξι έως οκτώ ώρες τη νύχτα.

Τα άτομα που κοιμούνταν λιγότερο από πέντε ώρες εμφάνισαν τη μεγαλύτερη συνολική ευαλωτότητα, με αυξημένο κίνδυνο για 37 παθήσεις. Στο σύνολο της ανάλυσης, οι ερευνητές εντόπισαν 156 στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των προτύπων ύπνου και των νεοδιαγνωσμένων ασθενειών, αφού διόρθωσαν τα αποτελέσματα για τον μεγάλο αριθμό συγκρίσεων που πραγματοποιήθηκαν.

«Η ανάλυση συσχετίσεων σε ολόκληρο το φάσμα των φαινοτύπων εντόπισε 156 στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των προτύπων ύπνου και της εμφάνισης νέων ασθενειών, μετά τη διόρθωση Bonferroni».

Οι συγγραφείς ανέφεραν επίσης ότι η διάρκεια του ύπνου παρουσίασε στατιστικά σημαντικές μη γραμμικές συσχετίσεις με 86 φαινότυπους ασθενειών. Για 69 από αυτούς, η διάρκεια ύπνου που συνδεόταν με τον χαμηλότερο κίνδυνο συγκεντρωνόταν στο ίδιο εύρος των έξι έως οκτώ ωρών.

«Η διάρκεια του ύπνου παρουσίασε στατιστικά σημαντικές μη γραμμικές συσχετίσεις με 86 φαινότυπους ασθενειών, με τη διάρκεια που συνδεόταν με τον χαμηλότερο κίνδυνο για την πλειονότητα αυτών των παθήσεων (69 φαινότυπους) να συγκεντρώνεται με ακρίβεια στο εύρος των έξι έως οκτώ ωρών».

Πολλές προηγούμενες μελέτες για τον ύπνο βασίζονταν στις εκτιμήσεις των ίδιων των συμμετεχόντων σχετικά με το πόσο και πόσο καλά κοιμούνται. Ωστόσο, οι αυτοαναφορές αυτές δεν αντιστοιχούν πάντοτε με ακρίβεια στις αντικειμενικές μετρήσεις, γεγονός που δυσχεραίνει τη μελέτη της σχέσης μεταξύ συγκεκριμένων σταδίων του ύπνου, διαταραχών κατά τη διάρκεια της νύχτας και μεταγενέστερων επιπτώσεων στην υγεία.

Στην παρούσα μελέτη, τα δεδομένα από φορητές συσκευές επέτρεψαν στους ερευνητές να εξετάσουν ταυτόχρονα πολλαπλές διαστάσεις του ύπνου. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για διάμεσο χρονικό διάστημα 8,9 ετών και τα ιατρικά τους αρχεία χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση συσχετίσεων με περισσότερες από 1.000 εκβάσεις ασθενειών.

Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα ευρήματα ενισχύουν την άποψη πως η διάρκεια ύπνου περίπου έξι έως οκτώ ωρών είναι σημαντική για τους μεσήλικες και τους ηλικιωμένους. Παράλληλα, υποδεικνύουν ότι ενδέχεται να διαδραματίζει ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο ο συνολικός χρόνος ύπνου κατανέμεται στα διαφορετικά στάδιά του.

«Τα ευρήματα παρέχουν πρόσθετες ενδείξεις που υποστηρίζουν τον ρόλο της διάρκειας ύπνου έξι έως οκτώ ωρών ως παράγοντα προστασίας της υγείας των μεσήλικων και των ηλικιωμένων, κάτι που πιθανώς οφείλεται σε ευνοϊκότερη κατανομή των σταδίων του ύπνου», αναφέρουν οι συγγραφείς. «Η διατήρηση διάρκειας ύπνου έξι έως οκτώ ωρών μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά τον κίνδυνο εμφάνισης πολλαπλών ασθενειών, προσφέροντας νέες προοπτικές για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη».

Πηγή: lifo.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άγρια επεισόδια αμαύρωσαν τις διαδηλώσεις στη Γαλλία - 1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες αστυνομικοί
Αξίζουμε να απολαμβάνουμε το φαγητό και τη ζωή χωρίς ενοχές, φόβο και εμμονές
Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός σήμερα; Δείτε αναλυτικά πριν βγείτε από το σπίτι
Η κακοκαιρία «χτύπησε» την Πάφο - Μεταλλική κατασκευή κατέρρευσε και γέμισε συντρίμμια το πεζοδρόμιο - Δείτε βίντεο
Σήμερα το μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, 40 ημέρες μετά τον θάνατό του
Θέλεις μια μικρή απόδραση; 5 όμορφα μέρη στην Κύπρο για το φθινόπωρο – Προορισμοί για βόλτα, χαλάρωση και φύση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εντυπωσιακό βίντεο με αγρινό στην Κύπρο - Έτοιμο για νέες μάχες επικράτησης

 18.10.2026 - 10:52
Επόμενο άρθρο

Οδηγοί προσοχή! Αγέλες σκύλων πετάγονται στα αυτοκίνητα

 18.10.2026 - 11:06
Ο Αβέρωφ σε πολιτική μετάλλαξη: Από τον ευρωπαϊσμό στο χαρτί των κυρώσεων και η αναζήτηση νέων πολιτικών συμμαχιών

Ο Αβέρωφ σε πολιτική μετάλλαξη: Από τον ευρωπαϊσμό στο χαρτί των κυρώσεων και η αναζήτηση νέων πολιτικών συμμαχιών

Η πολιτική ανανέωση είναι θεμιτή. Η προσαρμογή στις κοινωνικές ανάγκες είναι αναγκαία. Και η προσπάθεια ενός πολιτικού να διευρύνει την εκλογική του απήχηση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, της δημοκρατικής διαδικασίας. Όταν, όμως, η αναζήτηση ενός νέου πολιτικού ακροατηρίου οδηγεί σε θέσεις που δημιουργούν ερωτήματα, για τη συνέπεια της προηγούμενης διαδρομής του, τότε το ζήτημα ξεπερνά την επικοινωνιακή στρατηγική και μετατρέπεται, σε πρόβλημα πολιτικής ταυτότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Αβέρωφ σε πολιτική μετάλλαξη: Από τον ευρωπαϊσμό στο χαρτί των κυρώσεων και η αναζήτηση νέων πολιτικών συμμαχιών

Ο Αβέρωφ σε πολιτική μετάλλαξη: Από τον ευρωπαϊσμό στο χαρτί των κυρώσεων και η αναζήτηση νέων πολιτικών συμμαχιών

  •  18.10.2026 - 07:26
Έρχιουρμαν: Το περιεχόμενο της λύσης είναι σημαντικότερο από τις ετικέτες - Ισχυρίζεται ότι δεν έλαβε έγγραφο με 19 προτάσεις του ΠτΔ

Έρχιουρμαν: Το περιεχόμενο της λύσης είναι σημαντικότερο από τις ετικέτες - Ισχυρίζεται ότι δεν έλαβε έγγραφο με 19 προτάσεις του ΠτΔ

  •  18.10.2026 - 08:42
Φρουρός ασφαλείας άρπαξε χρήματα και κοσμήματα από διαμέρισμα 43χρονης - Παραδέχθηκε και δεύτερη κλοπή

Φρουρός ασφαλείας άρπαξε χρήματα και κοσμήματα από διαμέρισμα 43χρονης - Παραδέχθηκε και δεύτερη κλοπή

  •  18.10.2026 - 09:06
Στις φλόγες τυλίχθηκε μεγάλος αριθμός ακινητοποιημένων αυτοκινήτων στη Λευκωσία

Στις φλόγες τυλίχθηκε μεγάλος αριθμός ακινητοποιημένων αυτοκινήτων στη Λευκωσία

  •  18.10.2026 - 07:09
Αξίζουμε να απολαμβάνουμε το φαγητό και τη ζωή χωρίς ενοχές, φόβο και εμμονές

Αξίζουμε να απολαμβάνουμε το φαγητό και τη ζωή χωρίς ενοχές, φόβο και εμμονές

  •  18.10.2026 - 07:23
Άγρια επεισόδια αμαύρωσαν τις διαδηλώσεις στη Γαλλία - 1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες αστυνομικοί

Άγρια επεισόδια αμαύρωσαν τις διαδηλώσεις στη Γαλλία - 1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες αστυνομικοί

  •  18.10.2026 - 08:00
Δικαιοσύνη με ανθρώπινο πρόσωπο: Αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε

Δικαιοσύνη με ανθρώπινο πρόσωπο: Αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε

  •  18.10.2026 - 07:56
Θέλεις μια μικρή απόδραση; 5 όμορφα μέρη στην Κύπρο για το φθινόπωρο – Προορισμοί για βόλτα, χαλάρωση και φύση

Θέλεις μια μικρή απόδραση; 5 όμορφα μέρη στην Κύπρο για το φθινόπωρο – Προορισμοί για βόλτα, χαλάρωση και φύση

  •  18.10.2026 - 07:33

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα