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ΥΓΕΙΑ

6 μύθοι για την υγεία μας τον χειμώνα που ήρθε η ώρα να καταρριφθούν

 18.10.2026 - 12:41
6 μύθοι για την υγεία μας τον χειμώνα που ήρθε η ώρα να καταρριφθούν

Με την πτώση της θερμοκρασίας και την επιστροφή των εποχικών ιώσεων, επανέρχονται και ορισμένες διαδεδομένες αντιλήψεις για την υγεία μας.

Από την πεποίθηση ότι τα βρεγμένα μαλλιά προκαλούν κρυολόγημα μέχρι την άποψη ότι το αντηλιακό είναι περιττό τον χειμώνα, αρκετές συμβουλές που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά δεν ανταποκρίνονται πλήρως στα επιστημονικά δεδομένα.

 Τι ισχύει, λοιπόν, πραγματικά; Ιατρικοί οργανισμοί, όπως η Mayo Clinic, το CDC και η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας, εξηγούν τι κρύβεται πίσω από έξι συνηθισμένους χειμερινούς μύθους.

Μυθος 1 - «Το κρύο μάς αρρωσταίνει»

Η χαμηλή θερμοκρασία δεν προκαλεί από μόνη της κρυολόγημα. Σύμφωνα με το CDC, το κοινό κρυολόγημα είναι ιογενής λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Οι λοιμώξεις αυξάνονται συχνά τους ψυχρότερους μήνες, μεταξύ άλλων επειδή περνάμε περισσότερο χρόνο σε κλειστούς χώρους, όπου διευκολύνεται η μετάδοση αναπνευστικών ιών. Παράλληλα, οι χειμερινές περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν τη μετάδοσή τους.

Μυθος 2 - «Αν βγεις με βρεγμένα μαλλιά, θα κρυολογήσεις»

Πρόκειται για μία από τις πιο διαδεδομένες χειμερινές προειδοποιήσεις. Ωστόσο, όπως εξηγεί η Mayo Clinic, τα βρεγμένα μαλλιά δεν προκαλούν κρυολόγημα.

Η έκθεση στο κρύο μπορεί να δημιουργήσει δυσφορία και να μειώσει τη θερμοκρασία του σώματος, αλλά για να εκδηλωθεί μια ιογενής λοίμωξη απαιτείται έκθεση στον αντίστοιχο ιό.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοούμε τις χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει κίνδυνος υποθερμίας.

Μυθος 3 - «Τον χειμώνα δεν χρειαζόμαστε αντηλιακό»

Η ηλιοπροστασία δεν αφορά αποκλειστικά το καλοκαίρι. Η υπεριώδης ακτινοβολία εξακολουθεί να φτάνει στην επιφάνεια της Γης και κατά τους χειμερινούς μήνες, ακόμη και όταν επικρατεί συννεφιά.

Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας συνιστά αντηλιακή προστασία στις εκτεθειμένες περιοχές του δέρματος όταν βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο χιόνι, το οποίο αντανακλά την υπεριώδη ακτινοβολία.

Μυθος 4 - «Τα αντιβιοτικά βοηθούν να περάσει γρηγορότερα το κρυολόγημα»

Τα αντιβιοτικά καταπολεμούν βακτήρια και όχι ιούς. Επομένως, δεν αντιμετωπίζουν το κοινό κρυολόγημα ή τη γρίπη.

Σύμφωνα με το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), η αδικαιολόγητη χρήση αντιβιοτικών δεν επιταχύνει την ανάρρωση και συμβάλλει στην ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής.

Αντιβιοτική θεραπεία μπορεί να χρειαστεί όταν υπάρχει βακτηριακή λοίμωξη, πάντοτε έπειτα από ιατρική αξιολόγηση.

Μυθος 5 - «Όσο πιο καυτό είναι το μπάνιο, τόσο καλύτερα για το δέρμα»

Ένα πολύ ζεστό μπάνιο μπορεί να μοιάζει ιδανικό μετά από μια κρύα ημέρα, ωστόσο δεν αποτελεί την καλύτερη επιλογή για το δέρμα.

Το καυτό νερό μπορεί να απομακρύνει τα φυσικά λιπίδια της επιδερμίδας και να επιδεινώσει την ξηρότητα, ιδιαίτερα τον χειμώνα.

Οι δερματολόγοι συνιστούν σύντομα ντους με χλιαρό νερό και εφαρμογή ενυδατικής κρέμας αμέσως μετά, ώστε να περιορίζεται η απώλεια υγρασίας.

Μυθος 6 - «Αν τρέχει η μύτη σου στο κρύο, σημαίνει ότι αρρώστησες»

Η καταρροή δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη λοίμωξης. Όταν εισπνέουμε ψυχρό και ξηρό αέρα, η μύτη παράγει περισσότερες εκκρίσεις για να τον θερμάνει και να τον υγράνει πριν φτάσει στους πνεύμονες.

Πρόκειται για φυσιολογικό προστατευτικό μηχανισμό. Ωστόσο, όταν η καταρροή συνοδεύεται από πυρετό, πονόλαιμο ή επίμονο βήχα, ενδέχεται να οφείλεται σε αναπνευστική λοίμωξη.

Πηγή: lifo.gr

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