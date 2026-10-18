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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία: Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες του μονοκινητήριου αεροσκάφους που έπεσε στην Πιερία - Δείτε φωτογραφίες

 18.10.2026 - 15:20
Τραγωδία: Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες του μονοκινητήριου αεροσκάφους που έπεσε στην Πιερία - Δείτε φωτογραφίες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην Πιερία, έπειτα από πτώση ελαφρού μονοκινητήριου αεροσκάφους στην περιοχή της Κονταριώτισσας. Οι δύο επιβαίνοντες -ημεδαποί ηλικίας 55 με 60 ετών- εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:50. Το αεροσκάφος εντοπίστηκε μέσα σε ξερή κοίτη ποταμού, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Κατά την άφιξή τους, εντόπισαν τους δύο επιβαίνοντες εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τους δύο επιβαίνοντες σε ασφαλές σημείο, από όπου τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Από την πτώση δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του αεροσκάφους, ούτε έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση των δύο επιβαινόντων.

Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες του μονοκινητήριου αεροσκάφους που έπεσε στην Πιερία

Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες του μονοκινητήριου αεροσκάφους που έπεσε στην Πιερία

Protothema.gr

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