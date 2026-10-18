Απάντηση Γκουτέρες στον Έρχιουρμαν για το Κυπριακό - Τι αναφέρει για τις ακυρώσεις εκδηλώσεων

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό Τ/κ Τύπο, η επιστολή φέρει ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2026 και απαντά σε επιστολή του κ. Έρχιουρμαν της 28ης Αυγούστου, στην οποία διατύπωνε ισχυρισμούς για παρεμπόδιση πολιτιστικών, αθλητικών, πολιτικών και διπλωματικών δραστηριοτήτων των Τουρκοκυπρίων από την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Ο κ. Γκουτέρες φέρεται να σημειώνει ότι έλαβε προσεκτικά υπόψη τις ανησυχίες που του διαβιβάστηκαν, χαρακτηρίζοντας τέτοιες εξελίξεις αποθαρρυντικές και αντίθετες προς τις επανειλημμένες εκκλήσεις του για πρωτοβουλίες ενίσχυσης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Υπογραμμίζει παράλληλα την ανάγκη συνέχισης των επαφών και της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την έναρξη διαδικασίας για διαρκή λύση.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ο ΓΓ του ΟΗΕ αναφέρει ότι ζήτησε από την προσωπική του απεσταλμένη να συνεχίσει τη συνεργασία με τις δύο πλευρές για την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης κατά προτεραιότητα. Ζήτησε επίσης να υπογραμμιστεί εκ νέου προς όλους τους εμπλεκομένους ότι ενέργειες που εμποδίζουν την εμπέδωση εμπιστοσύνης, όπως οι ακυρώσεις εκδηλώσεων, αντιστρατεύονται τις κοινές προσπάθειες.

Στην επιστολή του, ο κ. Έρχιουρμαν είχε αναφερθεί, μεταξύ άλλων, σε μουσικά φεστιβάλ, σε ποδοσφαιρικό καμπ της Μπαρτσελόνα και σε διπλωματικές επαφές, υποστηρίζοντας ότι παρεμβάσεις για παρεμπόδισή τους επιβαρύνουν το κλίμα μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ